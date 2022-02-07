الكائنات الدقيقة هي كائنات حية صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها من دون مجهر.هناك أنواع عديدة ومُختلفة من المكروبات، بما فيها:

يشير مصطلح كائنات دقيقة germs إلى الأنواع المختلفة من الكائنات التي يمكن أن تسبب المرض.