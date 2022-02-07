الحمى هي درجة حرارة الجسم أعلى من 37.8 درجة مئويَّة.الحمى ليست مجرد شعور بالحرارة أو التعرُّق.وحتَّى تُعدّ حُمَّى، ينبغي أن تكون درجة حرارة الشخص مرتفعةً، وذلك مثلما تُقاس بميزان الحرارة thermometer.

لا تكون درجة الحرارة الطبيعية للجسم هي نفسها عند جميع الأشخاص، ولكنها تصل إلى حوالى 98.6 درجة فهرنهايت (37 درجة مئوية) عادةً.يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم الطبيعية أعلى أو أقل بدرجة واحدة من 37 درجة مئوية عند بعض الأشخاص.