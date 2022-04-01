ما هي أعراض الزكام؟

ما هي أعراض الزكام؟

في البداية، يعاني المريض من:

حكة أو التهاب في الحلق

سيلان أنفي مع خروج مفرزات رائقة وقليلة السماكة

في بعض الأحيان، حمى خفيفة

وفي وقتٍ لاحق، يعاني المريض من:

انسداد أو سيلان أنفي مع خروج مفرزات سميكة صفراء أو خضراء

الشعور بالتعب والمرض

سُعال قد يستمرّ لفترةٍ تصل إلى أسبوعين

ينبغي استشارة الطبيب مُباشرةً إذا كان المريض يُعاني من حمى شديدة، أو صداع شديد جدًا، أو طفح جلدي، أو صعوبة في التنفس، أو ألم في الصدر.من المرجَّح أن تكون هناك عدوى أكثر خطورة من الزكام.

يمكن للزكام أن يُسبب نوبات الرَّبو عند الأشخاص المصابين به.كما يمكن لنزلات البرد أن تؤدي إلى عدوى الأذن أو الجيوب.