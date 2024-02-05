لا يوجد حاليًا أي دواء يشفي من عدوى فيروس زيكا.

يطلب الأطباء من المريض:

الراحة

ينبغي شرب السوائل للتأكّد من وجود كمية كافية من الماء في الجسم

ينبغي أخذ الأسيتامينوفين لتخفيف الألم والحمّى

ينبغي عدم تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين ما لم يقم الشخص بزيارة الطبيب، ويعلم على وجه اليقين أنَّ لديه عدوى بفيروس زيكا. إذا كان لدى الشخص حمّى الضنك فيمكن لتناول الأسبرين أو الإيبوبروفين أن يكون خطيرًا ويسبّب النزف.

إذا كانت المرأة حاملًا، قد يقوم الأطباء بالأمور التالية: