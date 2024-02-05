ما هي عدوى فيروس زيكا Zika virus؟
لا تؤدي عدوى فيروس زيكا Zika virus إلى إصابة الأطفال أو البالغين بمرض شديد تقريبًا.ولكن فيروس زيكا خطير جدًّا على الجنين.
يمكن أن ينتشر فيروس زيكا عن طريق البعوض أو عن طريق الجنس أو عن طريق نقل الدم
كما يمكن للمرأة الحامل أن تنتشرَ فيروس زيكا إلى طفلها
لا يعاني معظمُ الأشخاص من أية أعراض، أو تظهر لديهم أعراض خفيفة فقط، مثل الحمّى والطفح الجلدي وآلام المَفاصِل واحمرار العينين
قد يكون لدى الأطفال المولودين لأمّهات مصابات بفيروس زيكا عيوب خلقية في الدماغ، بما في ذلك رأس صغير بشكل غير طبيعي (صغر الرأس)
لا يوجد مُعالَجَة محدَّدة للعدوى بفيروس زيكا، ولكن يمكن أن تفيد الراحةُ والكثير من السوائل والأسيتامينوفين لتخفيف الحُمَّى والألم.
كيف يُصاب الشخصُ بعدوى فيروس زيكا
ينتشر فيروس زيكا بشكل رئيسي عن طريق:
البعوض
كما يمكن أن ينتشر عن طريق:
الجنس
نَقل الدَّم
من امرأة حامِل مصابة بالعدوى إلى طفلها قبلَ الولادة
إذا كانت المرأة مُصابة بفيروس زيكا، يُمكن نقلها إلى الشريك الجنسي في أثناء ممارسة الجنس:
حتى لو لم يكن لديك أعراض
قبل أن تبدأَ الأَعرَاض
خلال ظهور الأعراض
وبعد زوال الأعراض بأسابيع أو حتى أشهر، يمكن لفيروس زيكا البقاء في سائل المنيّ حتى 6 أشهر
يعيش البعوض الذي ينشر فيروس زيكا في المناخات الدافئة.ولذلك تحدث معظمُ حالات العدوى بالفيروس في أمريكا الجنوبية والكاريبي.ولكن، يمكن للأشخاص الذين يزورون هذه المناطق من أجزاء أخرى من العالم العودة إلى المنزل بعدوى زيكا.
ما هي أعراضُ عدوى فيروس زيكا؟
معظمُ الناس لا يكون لديهم أعراض أو تكون الأعراضُ خفيفة فقط.وتستمرُّ الأَعرَاض من 4-7 أيَّام عادة، وهي تشتمل على:
الحُمَّى
طفح جلديّ بارز
ألم في المَفاصِل والعضلات
عيون متهيجة وحمراء
الصُّداع
كيف تؤثر الإصابة بفيروس زيكا في الأطفال؟
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Centers for Disease Control and Prevention, National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities.
يمكن أن تتسبّب عدوى فيروس زيكا لدى المرأة الحامل في عيوب ولادية في دماغ الطفل، كأن يكون له رأس صغير (صغر الرأس).يمكن أن يكون لدى الأطفالُ الذين يعانون من صِغَر الرأس عددٌ من المَشاكل، مثل:
النوبات الصرعيَّة أو الاختلاجات
تأخُّر في التطوُّر (علی سَبیل المثال، قد یواجه الأطفالُ مشاکلَ في الکلام، ويمكن أن يتأخَّرَ لديهم الجلوسُ والوُقوف والمشي أكثر من المتوقَّع)
انخفاض القدرة الذهنية
مشاكل في الحركة والتوازن
مشاكل في الأكل أو البلع
مشاكل في السمع أو الرؤية
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كانت هناك عدوى بفيروس زيكا؟
يقوم الأطباءُ بتشخيص عدوى زيكا استنادًا إلى:
اختبارات الدم
الاختبارات البوليَّة
كيف يعالج الأطباءُ عدوى فيروس زيكا؟
لا يوجد حاليًا أي دواء يشفي من عدوى فيروس زيكا.
يطلب الأطباء من المريض:
الراحة
ينبغي شرب السوائل للتأكّد من وجود كمية كافية من الماء في الجسم
ينبغي أخذ الأسيتامينوفين لتخفيف الألم والحمّى
ينبغي عدم تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين ما لم يقم الشخص بزيارة الطبيب، ويعلم على وجه اليقين أنَّ لديه عدوى بفيروس زيكا. إذا كان لدى الشخص حمّى الضنك فيمكن لتناول الأسبرين أو الإيبوبروفين أن يكون خطيرًا ويسبّب النزف.
إذا كانت المرأة حاملًا، قد يقوم الأطباء بالأمور التالية:
ينبغي إجراءُ التصوير بتخطيط الصدى كل 3 أو 4 أسابيع للتحقق من نموّ الجنين
كيف يُمكن الوِقاية من عَدوى فيروي زيكا؟
أفضل الطرائق للوقاية من عدوى فيروس زيكا هي:
تجنّب التعرض للسعة من قبل البعوض
تجنّب الممارسة الجنسية دون وقاية مع شريك لديه أو قد يكون لديه تلك العدوى.
لتجنُّب لسعات البعوض:
ارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة
الإقامَة في أماكن ذات تكييف للهواء أو التي تُستخدَم فيها دوارئ على النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض، أو استعمال ناموسيّة
استخدام طاردات للحشرات تحتوي على ثنائي إيثيل تولواميد (DEET) على الجلد المكشوف، ولكن لا تستخدم طاردات الحشرات عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن شهرين
معالجة المَلابس أو تَشريبها بالمبيد الحشري "بيرميثرين" (لا تضعه مباشرة على بشرتك)
يجب على النساء الحوامل تجنّب السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها فيروس زيكا (انظر معلومات السفر الخاصة بفيروس زيكا Zika Travel Information).
وإذا كان الشَّريكُ الجنسي (من الذكور والإناث) يعيش في منطقةٍ يشيع فيها فيروس زيكا أو يُسَافِر إليها، فيجب على الزوجين أن يعتمدا تدبيرًا وقائيًّا طوالَ مدَّة الحمل كما يلي:
الامتناع عن ممارسة الجنس (المهبلي، أو الشرجي، أو عن طريق الفم)
استخدام موانع الحمل الحاجزية barrier birthpage دائمًا (مثل الواقي الذكري أو سدود الأسنان) في أثناء ممارسة الجنس
إذا جَرَى تشخيصُ إصابة الشريك الجنسي الأنثوي بزيكا أو عنده أعراض، ينبغي القيام بأحد الإجراءات التالية:
عدم ممارسة الجنس لمدة 8 أسابيع على الأقلّ
استخدام الواقيات الذكريَّة أو سدود الأسنان
إذا جَرَى تشخيص إصابةٍ الشريك الجنسي من الذكور بزيكا أو كان لديه أعراض، ينبغي القيام بأحد الإجراءات التالية:
عدم ممارسة الجنس لمدة 6 أشهر على الأقلّ
استخدام الواقي الذكري في أثناء الجماع
يبقى فيروس زيكا في السائل المنوي أطول بكثير ممَّا هو عليه الحال في الدَّم وسوائل الجسم الأخرى.