ما هو فيروسُ هانتا؟
فيروس هانتا Hantavirus هو عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البول وبراز الفئران والجرذان.يمكن للفيروس Hantavirus أن يسبّب عدوى في الرئة والكلى مهدّدة للحياة.
يُمكن أن يُصابَ الشخصُ بفيروس هانتا عن طريق استنشاق هواء ملوَّث ببول القوارض أو الفئران المصابة بالعدوى (الجرذان أو الفأر)
يسبِّب فيروسُ هانتا حمَّى وصُداعًا وآلامًا في العضلات ومشاكل في الرئتين أو الكلى
يمكن أن تكونَ عدوى فيروس هانتا الشديدة قاتلةً
ما الذي يسبّب عدوى فيروس هانتا؟
تصيب فيروساتُ هانتا أنواعًا مختلفة من القوارض بالعدوى في أنحاء العالم.يوجد عدد من أنواع فيروساتُ هانتا في أجزاء مختلفة من العالم.
ويختلف تأثير الفيروس في الأعضاء المختلفة باختلاف نوعه.
الرئتان: يُسبِّبُ نوع فيروس هانتا في غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية عدوى في الرئة تُسبِّبُ سعالًا وصعوبةً في التنفُّس وتجمّع سوائل في الرئتين.
الكلى: يُسبب نوع فيروس هانتا في كوريا وأوروبا طفحًا جلديًا وألمًا في البطن عادةً، ويمكن أن يمنع الكلى من العمل.
ما هي أعراضُ فيروس هانتا؟
تنطوي الأعراضُ المبكّرة لفيروس هانتا على:
الحُمَّى
الصُّدَاع وآلام العضلات
في بعض الأحيان، ألم في البطن أو تقيُّؤ أو إسهال
تستمرّ هذه الأَعرَاض المبكرة حوالى 4 أيّام، وأحيَانًا لمدّة أطول.ثم، قد يكون لديك أعراض أخرى اعتمادًا على نوع فيروس هانتا.
عندما تُصاب الرئتان:
سعال وصعوبة في التنفُّس تتفاقم خلال بضع ساعات
انخفاض ضغط الدم
يمكن أن تكونَ عدوى فيروس هانتا Hantavirus التي تُصيب الرئتين مميتة.
عندما تؤثر الحمى النزفية في الكلى:
في بعض الأحيان قد يظهرَ دم في البول أو البراز، وكدمات على الجلد.
يتوقف إنتاج البول في بعض الأحيان
يؤدي التَّخليطُ الذهنِي إلى الغيبوبة في بعض الأحيان
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كنت مُصابًا بفيروس هانتا؟
يشتبهُ الأطباءُ في فيروس هانتا إذا كانت لديك أعرَاض وقد تعرَّضت إلى القوارض وبرازها.
يقوم الأطبَّاء باختبارات دموية للتأكُّد من التشخيص؛
وإذا كان المريض يُعاني من السُّعال أو صعوبة في التنفُّس، قد يقوم الطبيب بتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية وتخطيط صدى القلب echocardiography (الموجات فوق الصوتية للقلب)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ فيروس هانتا؟
يقوم الطبيبُ بمُعالَجَة الأَعرَاض لديك كما يلي:
إذا كان لدى المريض نوع من فيروس هانتا يصيب الرئتين، يقوم الأطباء بما يلي:
إعطاء الأكسجين لمُساعدة المريض على التنفُّس
يستخدمون أحيَانًا جهاز التهوية (المنفسة) للمساعدة على التنفُّس
إذا كان المريضُ يُعاني من نوع فيروس هانتا الذي يُصيب الكُلى، يقوم الأطباء بالإجراءات التالية:
إعطاء المريض دواء مُضادّ للفيروسات قد يُساعد على تخفيف الأعراض
وفي بعض الأحيان، يُجرون غسل الكلية (يستخدمون آلة لتصفية الفضلات من الدَّم، لأن الكُلى غير قادرة على ذلك)