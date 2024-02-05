ما الذي يسبّب عدوى فيروس هانتا؟

ما الذي يسبّب عدوى فيروس هانتا؟

تصيب فيروساتُ هانتا أنواعًا مختلفة من القوارض بالعدوى في أنحاء العالم.يوجد عدد من أنواع فيروساتُ هانتا في أجزاء مختلفة من العالم.

ويختلف تأثير الفيروس في الأعضاء المختلفة باختلاف نوعه.

الرئتان: يُسبِّبُ نوع فيروس هانتا في غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية عدوى في الرئة تُسبِّبُ سعالًا وصعوبةً في التنفُّس وتجمّع سوائل في الرئتين.

الكلى: يُسبب نوع فيروس هانتا في كوريا وأوروبا طفحًا جلديًا وألمًا في البطن عادةً، ويمكن أن يمنع الكلى من العمل.