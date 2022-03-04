ما هي حمَّى الضَّنك؟
حمّى الضنك هي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق البعوض.وهناك نسخة أكثر خطورة من هذا المرض تُسمَّى حُمَّى الضَّنك النَّزفِيَّة، وتسبِّب النَّزفَ، وقد تكون قاتلةً.
وهي أكثر شيوعًا في المناطق المدارية وشبه المدارية، مثل جنوب شرقي آسيا، وأمريكا الوسطى والجنوبية والكاريبي.
يُمكن أن تُصابَ بحمَّى الضَّنك إذا تعرَّضت إلى لدغة بعوضةٍ مُصابة بالعدوى
تشتمل الأَعرَاضُ على الحُمَّى والصُّدَاع وأوجاع الجسم
ويُمكن أن تُصابَ الشخص بحمّى الضنك أكثر من مرَّة
يجب على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تشيع فيها حمى الضَّنك أن يعملوا على الوقاية من لسعات البعوض.
ما الذي يُسبِّبُ حمَّى الضَّنك؟
تنجُم حمَّى الضَّنك عن فيروس حمَّى الضَّنك.يوجد هذا الفيروس في معظم الأجزاء المدارية وشبه المدارية في العالم.وهو أكثر شُيُوعًا في جنوب شرقي آسيا والكاريبي.ولكن عددًا قليلًا من الأشخاص أصيبوا بحمى الضنك في جنوبي الولايات المتحدة وهاواي.
عندما يلدغ البعوض شخصًا مصابًا بالعدوى، فإنه يلتقط الفيروس وينقله إلى الشخص التالي الذي يلدغه.
ما هي أعرَاض الربو؟
يشعر الشخص بالضَّعف والتعب لمدة 2 إلى 3 أيام، ويكون لديه:
حمّى وقشعريرة
صداع شديد
ألم عندَ تحريك العينين
ألم شديد جدًا في الظهر والساقين والمفاصل - حيث يكون الألم شديدًا، وهذا ما يدفع إلى تسمية المرض "حمّى تكسير العظام"
طفح جلدي على الوجه
بعد أن تظهرَ هذه الأَعرَاض، قد يشعر المريض بالتحسّن ليوم واحد، ثم قد تعود الحمّى والطفح الجلدي، وهذه المرّة على الصدر والظهر والذراعين والوجه.
وفي الحالات الأكثر شدَّة، قد يشعر الأشخاص بالضعف لعدَّة أسابيع، ولكن من النادر أن يموتوا بسبب حمَّى الضَّنك.
ما هي حُمَّى الضَّنك النَّزفِيَّة؟
حُمَّى الضنك النَّزفيَّة dengue hemorrhagic fever هي أكثرُ أنواع حمَّى الضَّنك شِدَّةً.تصيب بشكلٍ رئيسي الأطفالَ الذين تقلّ أعمارهم عن 10 سنوات في المناطق التي تشيع فيها حمَّى الضَّنك.
إذا كان المريضُ يُعاني من حمَّى الضنك النَّزفيَّة، تظهر لديه أعراض حمَّى الضَّنك ، وكذلك:
يمكن أن يحدث نزفٌ من الأنف والفم والمستقيم، وقد تظهر ثقوب وخزية.
ألم في البطن
تقيُّؤ الدم
دم في البراز أو البول
بُقع أرجوانية على الجلد بسبب النزف تحت الجلد
انخفاض شديد في ضغط الدَّم (صدمة)
ينبغي على المريض التوجُّه إلى المستشفى مُباشرةً إذا ظهرت لديه أعراض حمى الضنك النزفيّة.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ حمى الضنك؟
يشتبهُ الأطباءُ في حمّى الضنك اعتمادًا على الأعراض وعلى وجود المريض في منطقة يحمل فيها البعوضُ العدوى.يقوم الأطبَّاء بالاختبارات للتأكُّد من التشخيص؛
كيف يُعالِجُ الأطباءُ حمّى الضنك؟
لا يوجد أدوية تقضي على فيروس حمّى الضنك.يقوم الأطبّاء بما يلي:
الطلب إلى المريض استعمال دواء، مثل أسيتامينوفين، للتقليل من الألم وخفض درجة الحرارة
إعطاء المريض سوائل عبر الوريد، لاسيّما يوجود حمّى الضنك النزفية
ولكن، لا تتناول الأسبرين أو الإيبوبروفين، لأنهما قد يتسبَّبان في حدوث نزف أو يؤدّيان إلى تفاقمه.
يُبقي الأطباءُ الشخصَ تحت النُّامُوسية خلال فترة المرض، بحيث لا يلتقط البعوض العدوى من الشخص وينشرها إلى أشخاصٍ آخرين.
كيف يُمكن الوِقاية من حمّى الضنك؟
يجب على الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تشيع فيها حمى الضَّنك أن يحاولوا الوقاية من لسعات البعوض:
رُشّ الجلد ببخّاخ البقّ DEET bug
استخدام الناموسيّات
ارتداء قمصان طويلة الأكمام وسراويل طويلة
وضع حواجز للنوافذ وإصلاح أي ثقوب
التخلَّص من المياه الراكدة في المنزل أو بالقرب منه، حيث يتكاثر البعوض
في الولايات المتحدة، جرت الموافقة على استخدام لقاح حمى الضنك عند الأطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين 9 إلى 16 عامًأ
أصيبوا سابقًا بحمك الضنك، و
يعيشون في منطقة موبوءة بحمَّى الضَّنك (تحدث بشكل متكرر أو مستمر)
في الولايات المتحدة، تشمل المناطق الموبوءة بعض الأقاليم والولايات ذات الارتباط الحر بالولايات المتحدة، مثل بويرتوريكو.لم يُقر استعمال اللقاح عند المسافرين الزائرين الذين لا يعيشون في منطقة تنتشر فيها حمى الضنك.يتوفر اللقاح أيضًا في المكسيك، والبرازيل، وتايلند، وبعض البلدان الأخرى.