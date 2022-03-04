تنجُم حمَّى الضَّنك عن فيروس حمَّى الضَّنك.يوجد هذا الفيروس في معظم الأجزاء المدارية وشبه المدارية في العالم.وهو أكثر شُيُوعًا في جنوب شرقي آسيا والكاريبي.ولكن عددًا قليلًا من الأشخاص أصيبوا بحمى الضنك في جنوبي الولايات المتحدة وهاواي.

عندما يلدغ البعوض شخصًا مصابًا بالعدوى، فإنه يلتقط الفيروس وينقله إلى الشخص التالي الذي يلدغه.