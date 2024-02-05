ما الذي يسبّب العدوى بفيروس إيبولا و فيروس ماربورغ

ما الذي يسبّب العدوى بفيروس إيبولا و فيروس ماربورغ

تصيب فيروسات الإيبولا وماربورغ الحيوانات التي تعيش في وسط وغربي أفريقيا عادةً.ولكن بمجرّد أن تنتقل العدوى إلى البشر، يمكن أن تنتشر بسرعة.يمكن أن يُصابَ المرضى بالعدوى عن طريق:

لمس أو تناول الحيوانات المصابة

مخالطة أشخاص مُصابين

مُلامسة جثث أشخاص آخرين ماتوا بالعدوى

يوجد الفيروسُ في جميع سوائل الجسم تقريبًا لدى الأشخاص والحيوانات المصابة.وينطوي ذلك على الدَّم واللعاب والقيء والبول والبراز والعرق وحليب الثدي والسَّائِل المنوي.كما يُمكن أن يُصابَ الشخصُ بالفيروس عن طريق لمس الأشياء التي لمست أيًا من هذه السوائل، مثل الملابس أو أغطية الفراش المتّسخة.ويُواجه الشخص زيادةً في الخطر في الحالات التالية: