ما هي المتدثِّرة او الكلاميديَا؟

ما هي المتدثِّرة او الكلاميديَا؟

المتدثِّرةُ chlamydia هي بكتيريا يمكن أن تسبِّب عدَّةَ أنواع من العدوى.أحد أنواع العدوى الشائعة بالمتدثِّرة هي عدوى منتقلة بالجنس.العدوى المنتقلة بالجنس هي عدوى تنتشر من شخصٍ لآخر عن طريق الاتصال الجنسي.

يمكن لعدوى المتدثِّرة المنتقلة بالجنس أن تصيب الأعضاءَ التناسلية عندَ الذكور، وقناتي فالوب والمبيضين في النساء.تربط قناتا فالوب (البوقان) المبيضين (العضوان التناسليان اللذان ينتجان البيوض) بالرحم.

وفي بعض الأحيان، قد تكون ممارسة الجنس عن طريق الفم مع شخص لديه المتدثِّرة سَببًا في عدوى الحلق بالمُتدثِّرة.كما يمكن أن يسبِّبَ الجنسُ الشرجي عدوى في المستقيم (حيث يَجرِي تخزينُ البراز).

وقد تأتي المتدثِّرة من خلال المهبل، أو عن طريق الفم، أو الجنس الشرجي مع شخص مُصاب

ويمكن للمرأة الحامل أن تنشرَ المتدثِّرة إلى عيني طفلها أو رئتيه في أثناء الولادة

قد لا يكون لديك أيّ أعراض، حتى في حالة الإصابة بالعدوى، أو قد تستغرق الأَعرَاضُ عدَّةَ أسابيع للظهور بعدَها

تشتمل الأعراضُ في الرجال على مفرزات من القضيب، والشعور بحرقة في مجرى البول (طرف القضيب) عندَ التبوّل

أمَّا في النساء، فتشتمل الأَعرَاضُ على الشعورِ بالحاجة إلى التبوّل المتكرِّر، والألم عندَ التبول، وخُروج سائل أصفر سَميك يأتي من المهبل (المُفرَزات المهبلية)

قد تحدث لدى النساء اللواتي لا يحصلن على العِلاج أضرارٌ دائمة، ممَّا يجعل من الصعب أو المستحيل الحمل بطفل

إذا كان الشخصُ نشيطًا جنسيًا، يجب التحدّث مع الطبيب حول اختبار تحرِّي المتدثِّرة

يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة المتدثِّرة بالمضادَّات الحيويَّة

والمرأةُ التي لديها المتدثِّرة ولا تحصل على العِلاج يمكن أن يحدث لديها الدَّاء الالتهابي الحَوضيّ (PID).الدَّاء الالتهابيّ الحوضيّ هُو عدوى في الرَّحم، أو في الأنبوبين الرحميين (قناتي فالوب)، أو في كليهما.كما يمكن أن ينتشرَ الدَّاءُ الالتهابي الحَوضيّ إلى المبيضين ومجرى الدم أيضًا.وقد يسبِّب الضرَرَ للأجهزة التناسلية، ويجعل من الصعب الحصول على طفل.

والرجلُ الذي لديه المتدثِّرة يمكن أن يُصابَ بالتهاب البربخ epididymitis، وهو عدوى في البربخ.البربخ epididymis هو أنبوبٌ ملفوف على ذروة كلّ خصية.ويسبِّب التهابُ البربخ ألمًا وتورُّمًا في كيس الصفن.