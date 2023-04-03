ما هو فيروسُ الورم الحليمي البشري papillomavirus (HPV)
فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس يسبِّب الثآليل.وهناك العديدُ من أنواع هذا الفيروس.
تسبِّب بعضُ أنواع فيروس الورم الحليمي البشري ظهورَ الثآليل على بشرتك
بينما تسبِّب أنواع أخرى منه ظهورَ الثآليل على الأعضاء التناسلية (الثآليل التناسلية genital warts)
وبعضُ أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبِّب الثآليل التناسلية يمكن أن تسبب السرطان أيضًا.
يحدث السرطانُ الذي ينجم عن فيروس الورم الحليمي البشري في الجزء من جسمك حيث تكون العدوى.ولذلك، إذا كانت العدوى على عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم الذي يفتح في المهبل)، قد يحدث سرطانُ عنق الرحم.إذا كانت العدوى في الحلق، فقد يحدث سرطان الحلق.
كيف تحدث عدوى فيروس الوَرَم الحُلَيمي البشريّ؟
ينتقل فيروسُ الورم الحليمي البشري من شخصٍ لآخر من خلال اللَّمس.يمكنك أن تحدثَ العدوى بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبِّب الثآليل التناسلية عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك الجنسُ عن طريق الفم، مع شخصٍ مصاب.
ويمكن أن يكونَ لدى المرضى عدوى بفيروس الورم الحليمي البشري دون معرفة ذلك، لذلك قد لا تعرف ما إذا كان الشخصُ الذي كنت تمارس الجنس معه مُصابًا.قد لا تعرف أنَّ لديك عدوى بفيروس الورم الحليمي البشري لأنَّ:
العدوى لم تسبِّب أيَّ ثآليل
لم تنتبه للثآليل (لأنها كانت صغيرة جدًّا أو داخل المهبل أو المستقيم)
ما هي الثآليلُ التناسلية؟
الثآليلُ التناسلية genital warts هي كتل صَغيرة في أو حولَ منطقة الأعضاء التناسلية.
وهي شائعة - 8 من أصل 10 نساء يُصبنَ بهذه العدوى مرة واحدة على الأقل قبل سنَ 50
قد تظهر الثآليلُ على المقعدة، أو حولَ فتحة الشرج، أو على القضيب (في الرجال)، أو داخل المهبل (في النساء)
وتختفي معظمُ حالات العدوى من تلقاء نفسها خلال سنة إلى سنتين
ولكنَّ العدوى التي لا تزول تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان
هناك لقاحاتٌ للوقاية من معظم أنواع الثآليل التناسلية التي تسبِّب السرطان
ما هي أعراضُ الثآليل التناسلية؟
كتل صغيرة ليِّنة، ورطبة، ورديَّة أو رمادية على المقعدة، أو حول فتحة الشرج، أو على القضيب (عندَ الرجال)، أو داخل المهبل (عندَ النساء)
تنمو وتكبر الكتل أحيَانًا، وتصبح خشنة وغير متكافئة، وتبدو وكأنها قرنبيط مصغَّر
وتؤدِّي إلى حرقة أو حكَّة أحيانًا
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديّ ثآليل تناسليَّة؟
يتعرَّف الأطباءُ إلى الثآليل التناسلية من خلال الطريقة التي تبدو بها هذه الثآليل عادة
إذا كانت الثآليل لا تبدو مثل الثآليل التناسلية النموذجية، قد يقوم طبيبك باختبارات للسرطان والزُّهري
ولاختبار السرطان، قد يقوم الطبيب بإزالة الثآليل وإرسالها إلى المختبر.إذا كانت الثآليلُ على عنق الرحم، فإنَ طبيبك قد يلجأ إلى القيام باختبار لطاخة بابانيكولاو لعنق الرحم أيضًا.مع اختبار عنق الرحم، يقوم الطبيب بجمع عَيِّنَة من الخلايا من عنق الرحم أثناء فحص الحوض للفحص تحت المجهر.
ولاختبار الزهري، يقُوم طبيبك باختبار للدم.
كيف يعالج الأطباءُ الثآليلَ التناسلية؟
يمكن للأطباء أن يلجؤوا إلى:
استخدام الليزر، أو تجميد الثؤلول بالدواء، أو القيام بعملية جراحية للتخلّص من الثآليل التناسلية على الجزء الخارجي من الجسم
إعطاء مرهم يُوضَع على الثآليل التناسلية الموجودة على الجزء الخارجي من جسمك
القيام بعملية جراحية أو تطبيق حُقَن من الدواء للثآليل التناسلية الموجودة داخل الجسم
قد يكون العلاجُ مؤلمًا أو يترك ندوبًا.إذا كنت بصحة جيّدة، قد يسمح الأطباء بأن تشفى الثآليل التناسلية من تلقاء نفسها.
كيف يمكنني اتِّقاء الثآليل التناسلية؟
باللقاح (يُعطَى عن طريق حقنة)، حيث يمكن أن يقي من فيروس الورم الحليمي البشري.
وينبغي للفتيات والفتيان أخذ اللقاح في سن 11 إلى 12 سنة، أو قبل أن يبدأوا بأي نوع من الجنس، بما في ذلك الجنسُ عن طريق الفم
يفيد الواقي الذكري، لكنّه لا يمكن أن يمنع بشكل كامل الثآليل التناسلية، لأن الجلد الذي لا يغطيه الواقي الذكري يمكن أن يكونَ مصابًا بفيروس الورم الحليمي البشري.