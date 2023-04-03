فيروس الورم الحليمي البشري هو فيروس يسبِّب الثآليل.وهناك العديدُ من أنواع هذا الفيروس.

تسبِّب بعضُ أنواع فيروس الورم الحليمي البشري ظهورَ الثآليل على بشرتك

بينما تسبِّب أنواع أخرى منه ظهورَ الثآليل على الأعضاء التناسلية (الثآليل التناسلية genital warts)

وبعضُ أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تسبِّب الثآليل التناسلية يمكن أن تسبب السرطان أيضًا.

يحدث السرطانُ الذي ينجم عن فيروس الورم الحليمي البشري في الجزء من جسمك حيث تكون العدوى.ولذلك، إذا كانت العدوى على عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم الذي يفتح في المهبل)، قد يحدث سرطانُ عنق الرحم.إذا كانت العدوى في الحلق، فقد يحدث سرطان الحلق.