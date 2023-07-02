ينجم داء الجياردِيَّات عن طفيليَّاتٍ صغيرة تُدعى الجيارديَّة.

تكون الجياردية شائعة في البحيرات، والأنهار، والجداول في جميع أنحاء العالم.وقد تتواجد أيضًا في ماء يبدو نظيفًا وآمنًا.وقد تتواجد أحيانًا في إمدادات مياه المدن غير المعالجة بشكل جيد أو في أحواض السباحة.

تنتقل عدوى الجيارديات غالبًا من مياه الشرب الحاوية على الطفيليّ.وبما أنَّ الطفيلي ينتقل إلى براز المصابين بداء الجيارديَّات، فمن المحتمل أن تنتشر العدوى عن طريق الخطأ إذا لمس المصاب شيئًا ثمَّ وضعه شخص آخر في فمه.