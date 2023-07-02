ما هو داء الجياردِيَّات؟
داءُ الجياردِيَّات هو عدوى تُصيب الأمعاء الدقيقة، تنجم عن طفيلي من الأوالي يُدعى الجِيَارديَّة.
يُمكن أن يُصاب الشخص بداء الجيارديَّات عند شرب الماء غير النَّظيف
في بعض الأحيان قد تنتقل العدوى بداء الجياردِيَّات من مصابين آخرين
الأَعرَاضُ الرئيسية هي التشنُّجات البطنية والإسهال
يمكن للأطباء تشخيص العدوى عن طريق اختبار عينة من البراز
لتجنُّب داء الجياردِيَّات، ينبغي غلي الماء الذي يحتوي العدوى قبل شربه، وخاصةً ماء الجدول أو البحيرا
يعالج الأطباء داء الجيارديات بالأدوية المُضادَّة للطفيليات
ما الذي يسبِّب داء الجيارديَّات؟
ينجم داء الجياردِيَّات عن طفيليَّاتٍ صغيرة تُدعى الجيارديَّة.
تكون الجياردية شائعة في البحيرات، والأنهار، والجداول في جميع أنحاء العالم.وقد تتواجد أيضًا في ماء يبدو نظيفًا وآمنًا.وقد تتواجد أحيانًا في إمدادات مياه المدن غير المعالجة بشكل جيد أو في أحواض السباحة.
تنتقل عدوى الجيارديات غالبًا من مياه الشرب الحاوية على الطفيليّ.وبما أنَّ الطفيلي ينتقل إلى براز المصابين بداء الجيارديَّات، فمن المحتمل أن تنتشر العدوى عن طريق الخطأ إذا لمس المصاب شيئًا ثمَّ وضعه شخص آخر في فمه.
ما هي أعرَاض داء الجيارديات؟
تبدأ الأَعرَاض عادةً بعد حوالى أسبوع أو أسبوعين من التقاط العدوى.وتشتمل على:
التشنجات البطنية
خروج الغازات
إسهال مائي كريه الرائحة، قد يستمرَّ لأسابيع
الشعور بتوعك في المعدة - وهو شعور قد يأتي ويذهب
الشعور بالتعب، والانزعاج، وعدم الجوع
إذا استمرَّ الإسهال لفترةٍ تزيد عن بضعة أسابيع، فقد يؤدي ذلك إلى حرمان الجسم من العناصر الغذائية التي يحتاجها.قد يفقد المريض الوزن.قد يعاني الأطفال المصابون بإسهال مستمر من مشاكل في النمو.
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بداء الجيارديات؟
سوف يسأل الأطباءُ المريضَ عن أَعرَاضه ثم يُجرون:
اختبارًا لعيِّنة من البراز
كيف يُعالِجُ الأطباءُ داء الجيارديات؟
يُعالَج الأطبَّاء داء الجيارديات بواسطة:
الأدوية المضادة للطفيليّات
يعالج الأطباء فقط الأشخاص الذين يشتكون من أعراض مرضية.
كيق يُمكن الوِقاية من داء الجيارديات؟
يمكن للفرد والمجتمع أن يساعدوا على الوقاية من داء الجيارديات من خلال:
معالجة المياه العامَّة بشكل مناسب، بما في ذلك مياه الشرب وماء أحواض السباحة
غسل اليدين جيدًا قبل وبعد إعداد الطعام
غسل اليدين جيدًا بعدَ استخدام المرحاض
تجنب ملامسة البراز في أثناء ممارسة الجنس
غلي مياه الجداول أو البحيرات قبل شربها