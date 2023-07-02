ما هي الإشريكية القَولُونية؟
الإشريكية القولونية والتي تُسمَّى اختصارًا E. coli، هي مجموعة من البكتيريا.هناك أنواع مختلفة من الإشريكية القولونية:تعيش بعض الأنواع بشكل طبيعي في الأمعاء.إذا تمكَّنت الإشريكيَّة القَولُونيَّة E. coli من الدُّخول إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض.إذا دخلت أنواع أخرى من الإشريكيَّة القَولُونيَّة إلى الأمعاء، يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض أيضًا.
يُمكن أن تُؤدِّي العدوى في الأمعاء إلى الإسهال (براز مُتكرِّر، أو رخو، أو مائيّ) والألم في منطقة البطن
تُعد الإشريكية القولونية السبب الأكثر شُيُوعًا لعدوى المثانة عند النساء.
يمكن مُعالَجَة مُعظم حالات عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة بالمُضادَّات الحيويَّة.
ينبغي مُراجعة الطبيب فوراً إذا كان المريض يُعاني من إسهالٍ مُدمَّى أو مترافق مع الحُمَّى.
ما هي أسباب عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة؟
يُمكن أن يُصاب الشخص بعدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة في الأمعاء في الحالات التالية:
تناول طعام يحتوي على الإشريكيَّة القَولُونيَّة
ملامسة حيواناتٍ مُصابة بعدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة
شرب ماءً يحتوي على الإشريكيَّة القَولُونيَّة، خُصُوصًا في البُحيرات، أو البرك، أوالجداول، أو أحواض السباحة
يُمكن أن يحتوي الطعام المطهيّ على الإشريكيَّة القَولُونيَّة إذا لم يجرِ طهيه بشكلٍ مناسبٍيُمكن أن يحتوي الطعام الطازج، مثل سلطات الخضار، على الإشريكيَّة القَولُونيَّة إذا جَرَى غسله بماء وسِخٍ.
تُؤدِّي مُلامسة الحيوانات في حدائق الحيوانات الأليفة إلى انتشارالإشريكيَّة القَولُونيَّة أحيانًا.
تختلف أنواع الإشريكيَّة القَولُونيَّة في البلدانٍ المُختلفةٍ.إذا كان الشخص مُسافراً إلى بلدٍ آخر، قد يُصاب بالمرض بسبب الإشريكيَّة القولونيَّة الشائعة في ذلك البلد (انظُر إسهال المُسافرين).
الإشريكيَّة القَولُونيَّة O157: H7
الإشريكيَّة القَولُونيَّة O157: H7 هيَ نوع من أنواع الإشريكيَّة القَولُونيَّة التي يمكن أن تُسبب عدوى في القولون (الأمعاء الغليظة) وتُؤدِّي إلى التِهاب القَولُون.التهاب القولون هو تهيج ونزف في القَولُون.
يُمكن أن يُصاب الشخص بعدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة O157: H7 بنفس الطريقة التي يُصاب فيها بعدوى الأنواع الأخرى من الإشريكيَّة القَولُونيَّة.
ما هي أعراض عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة؟
تختلف الأَعرَاض بحسب جزءٍ الجسم الذي أُصِيب بالعدوى، وبحسب نوع الإشريكيَّة القَولُونيَّة التي انتقلت إلى المريض.
يُمكن للعدوى في الأمعاء أن تُسبب المشاكل التالية:
إسهال مائيّ لفترة وجيزة
مغص في البطن
شُعور بالتوعُّك في المعِدة مع تقيُّؤ
كما يُمكن لعدوى الإشريكية القولونية O157: H7 في الأمعاء أن تُسبب ظهور الدم في البراز.
يُمكن لحالات العدوى في السبيل البوليّ والمثانة أن تُسبب:
كثرة مرّات التبوُّل
الألم والحرقة عند التبوُّل
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان المريض يُعاني من عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة؟
يُجري الأطباء اختبارات للتحرِّي عن الإشريكيَّة القَولُونيَّة من خلال أخذ عيِّنات للدَّم أو البول أو البراز أو مواد أخرى مُصابة بالعدوى.ثُمَّ يُرسِلون العيِّنات إلى المُختبر.يُجري المختبر فحصًا للعينات لمعرفة نوع الإشريكيَّة القولونيَّة لدى الشخص ومعرفة المضادات الحيوية التي قد تقتلها.
كيف يُعالج الأطباءُ عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة؟
إذا كان المريض يُعاني من إسهال المُسافرين بسبب عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة في أمعائه، فقد يطلب الطبيب منه القيام بالأمور التالية:
شُرب الكثير من السَّوائل
استخدام دواء لتخفيف الإسهال
استخدام مُضادَّات حيويَّة، إذا كان المريض يُعاني من الإسهال الشَّديد
لن يطلُب الطبيبُ من المريضِ استخدام مُضادَّات حيويَّة إذا كان يُعاني من إسهالٍ مُدمَّى.
إذا كان المريضُ يُعاني من عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة في المثانة، أو السَّبيل البوليّ، أو أي مكان آخر في الجسم، سيطلب الطبيب منه:
استخدام مُضادَّات حيويَّة
كيف يُمكن الوِقاية من عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة؟
ينبغي غسل اليدين بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاظ
ينبغي دائمًا غسل اليدين والسطوح وألوح التقطيع وأدوات المطبخ بعد مُلامسة اللحوم النيئة
ينبغي طهي لحم البقر بدرجة حرارة 71° درجة مئوية (160° فهرنهايت) أو أعلى من ذلك قبل تناوله - حتى يُصبح عادةً بلونٍ رماديّ أو بنِّي من الداخل وليس بلونٍ ورديّ أو أحمر
ينبغي تجنُّب شرب الحليب الطازج وغيره من منتجات الألبان وأنواع العصير غير المُبَستَرة (مُعالجة بالحرارة لقتل البكتيريا)
ينبغي تجنُّب ابتلاع الماء في البحيرات، أو البرك، أوالجداول، أو أحواض السباحة
ينبغي على النساء مسح المنطقة التناسلية من الأمام إلى الخف وتجنب استعمال الملابس الداخلية الضيقة للمساعدة على الوقاية من عدوى السبيل البولي والمثانة