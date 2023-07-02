الإشريكية القولونية والتي تُسمَّى اختصارًا E. coli، هي مجموعة من البكتيريا.هناك أنواع مختلفة من الإشريكية القولونية:تعيش بعض الأنواع بشكل طبيعي في الأمعاء.إذا تمكَّنت الإشريكيَّة القَولُونيَّة E. coli من الدُّخول إلى أجزاءٍ أخرى من الجسم، يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض.إذا دخلت أنواع أخرى من الإشريكيَّة القَولُونيَّة إلى الأمعاء، يُمكن أن يُصاب الشخص بالمرض أيضًا.

يُمكن أن تُؤدِّي العدوى في الأمعاء إلى الإسهال (براز مُتكرِّر، أو رخو، أو مائيّ) والألم في منطقة البطن

تُعد الإشريكية القولونية السبب الأكثر شُيُوعًا لعدوى المثانة عند النساء.

يمكن مُعالَجَة مُعظم حالات عدوى الإشريكيَّة القَولُونيَّة بالمُضادَّات الحيويَّة.

ينبغي مُراجعة الطبيب فوراً إذا كان المريض يُعاني من إسهالٍ مُدمَّى أو مترافق مع الحُمَّى.