عَدوى المتفطرة الطيرية في العُقد اللمفية

عَدوى المتفطرة الطيرية في العُقد اللمفية

العُقَد اللِّمفِية هي أعضاء صغيرة جدًا على شكل حبة الفاصولياء تُساعد على مُحاربة العَدوى،ويُمكن أن يُصاب الأطفال بعدوى المتفطرة الطيرية في العُقَد اللِّمفِية عن طريق أكل تراب أو شرب ماء يحتويان على بكتيريا المتفطرة؛

ويُعالجُ الأطباء هذه الحالات من العدوى عن طريق الجراحة لاستئصال العقد اللمفية المُصابة.