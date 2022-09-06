السل هُوَ عدوى خطيرة جدًا وشائعة جدًا تنجُم عن بكتيريا تُسمَّى المُتفطِّرة السليَّة.في حالات أقل شيوعًا، تُسبب أنواع أخرى من المتفطرات الأمراض.
ما هي عدوى بكتيريا المتفطرة الطيريَّة؟
بعد السلّ، ينجُم المرض الأكثر شُيوعًا بالمتفطرة عن مجموعةٍ من البكتيريا تُسمَّى المتفطِّرة الطيريَّة Mycobacterium avium complex،
ونادرًا ما يصاب الأشخاص الأصحاء بعدوى المتفطرة الطيرية،
وتحدث حالات العدوى بالمتفطرة الطيرية عند كبار السن الضعفاء عادةً، ومن لديهم جهاز مناعة ضعيف، ومن لديهم ضرر في الرئة بسبب النفاخ الرئويّ emphysema أو أشخاص السل.
تُؤثِّرُ حالات العدوى بالمتفطرة الطيرية في الرئتين عادةً، ولكن يُمكنها أن تنطوي أيضًا على العقد اللمفية والعظام والجلد ونُسجٍ أخرى.
من الصعب مُعالجة حالات العدوى بالمتفطرة الطيرية،
وسينبغي على المريض اخذ مُضادات حيوية لعامٍ أو عامين عادةً.
عَدوى المتفطرة الطيرية في الرئتين
تبدأ عَدوى المتفطرة الطيرية في الرئتين ببطءٍ،وتشبه الأَعرَاض أعراض السل في الرئتين وهي تنطوي على:
سعال
بصق دم أو مُخاط
تعب
نقص الوَزن
حُمَّى
صعوبة في التنفُّس
يختبر الأطباءُ البلغمَ (ما يخرج مع السعال من عُمق الرئتين).إذا كان الشخص مصابًا بعدوى المتفطرة الطيرية، فسوف يُعالجها الأطباءُ بالمُضادات الحيوية.
عَدوى المتفطرة الطيرية في العُقد اللمفية
العُقَد اللِّمفِية هي أعضاء صغيرة جدًا على شكل حبة الفاصولياء تُساعد على مُحاربة العَدوى،ويُمكن أن يُصاب الأطفال بعدوى المتفطرة الطيرية في العُقَد اللِّمفِية عن طريق أكل تراب أو شرب ماء يحتويان على بكتيريا المتفطرة؛
ويُعالجُ الأطباء هذه الحالات من العدوى عن طريق الجراحة لاستئصال العقد اللمفية المُصابة.
عَدوى المتفطرة الطيرية في أنحاء الجسم
يُمكن أن يُصاب مرضى الإيدز أو من لديهم مشكلة صحية أخرى تُضعف الجهاز المناعي بعدوى المتفطرة الطيرية التي تنطوي على كامل الجسم،
وتنطوي الأَعرَاض على:
حُمَّى
فقر الدَّم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)
إسهال
ألم في البطن
إذا اشتبه الأطباء في عدوى المتفطرة الطيرية في جميع أنحاء الجسم، سوف يأخذون عَيِّنَة من الدم أو النسيج لاختبارها،
ويُعالجون المريض بنوعين أو 3 أنواع من مُضادات حيوية في نفس الوقت.
ما هي الأنواع الأخرى من عدوى المُتَفطِّرات التي تُصيب الأشخاص؟
تُسبب أنواع أخرى من المتفطرات:
عدوى الجلد من أحواض السباحة أو أحواض السمك، حيث تظهر حدبات حمراء على الذراعين والساقين وتزول من تلقاء نفسها عادةً من دُون معالجة، على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يحتاجُون إلى مُضادات حيوية.
قرحة بُورولي، وهي تورم في الذراعين أو الساقين أو الوجه يتحوَّل إلى قرحات مفتوحة، ويُعالج الأطباءُ المريضَ بمُضادات حيوية والجراحة غالبًا.
عدوى الجروح والوشم والأجزاء الاصطناعية للجسم (مثل طُعوم الثدي)، ويُعالجُ الأطباءُ المرضى بمُضادات حيوية وعن طريق الجراحة.