هناك 3 مراحل للسلّ:

العدوى الأولية

العدوى الهاجعة

المرض النشط

بالنسبة إلى العدوى الأولية، تدخل بكتيريا السل إلى الرئتين وتنتقل أحيانًا إلى أجزاء أخرى من الجسم،ولكن يحدث توعُّك عند عدد قليل فقط من المُصابين بالعدوى الأولية.

في العدوى الهاجعة، تُهاجم دفاعات (الجهاز المناعي) في الجسم بكتيريا السل وتُغلفها في داخل مجموعات صغيرة من نسيج ندبيّ،وقد يقوم الجسم في نهاية المطاف بقتل البكتيريا، ولكن تبقى البكتيريا على قيد الحياة وغير نشطة لسنوات عديدة غالبًا؛ويحدث المرض النشط عندَ حوالى 5 إلى 10% من المُصابين بعدوى هاجعة.

بالنسبة إلى المرض النشط، تصبح البكتيريا التي غُلِّفت داخل مجموعات من نسيج ندبيّ نشيطةً وتتحرر منه،ويجعل المرض النشط المُصاب متوعكًا وقادرًا على نقل العدوى إلى آخرين.