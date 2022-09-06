ما هُوَ السلّ؟
السل tuberculosis هُوَ عدوى خطيرة وشائعة تنجُم عن بكتيريا تُسمَّى المُتفطِّرة السليَّة Mycobacterium tuberculosis،
ويُصيب السل ملايين الأشخاص في مختلف أنحاء العالم، خصوصًا في البلدان ذات الموارد المنخفضة.
وهو ينتقلُ عن طريق السعال والعطاس عند المصابين بعدوى لم تُعالَج.
تحدث الإصابة بالسل عندَ استنشاق بكتيريا السل،
ويؤثر السل في الرئتين عادةً، ولكن يُمكن أن يُؤثِّر في أي عضو تقريبًا.
لا يحدث توعُّك عند مُعظم المُصابين، ولكن تبقى البكتيريا في الجسم،
وإذا أصبح السل نشيطًا، يحدث عند المصاب سعال وحمَّى وتعرق ليلي ونقص في الوزن عادةً
يكُون مرضى عدوى فيروس العوز المناعي البشري أكثر ميلًا للإصابة بالسل النشط وأكثر ميلاً للوفاة بسببه،
لعلاج السل، قد يحتاجُ الشخص إلى أخذ العديد من المضادات الحيوية المختلفة لمدة 6 أشهر على الأقل.
ما هي مراحل السل؟
هناك 3 مراحل للسلّ:
العدوى الأولية
العدوى الهاجعة
المرض النشط
بالنسبة إلى العدوى الأولية، تدخل بكتيريا السل إلى الرئتين وتنتقل أحيانًا إلى أجزاء أخرى من الجسم،ولكن يحدث توعُّك عند عدد قليل فقط من المُصابين بالعدوى الأولية.
في العدوى الهاجعة، تُهاجم دفاعات (الجهاز المناعي) في الجسم بكتيريا السل وتُغلفها في داخل مجموعات صغيرة من نسيج ندبيّ،وقد يقوم الجسم في نهاية المطاف بقتل البكتيريا، ولكن تبقى البكتيريا على قيد الحياة وغير نشطة لسنوات عديدة غالبًا؛ويحدث المرض النشط عندَ حوالى 5 إلى 10% من المُصابين بعدوى هاجعة.
بالنسبة إلى المرض النشط، تصبح البكتيريا التي غُلِّفت داخل مجموعات من نسيج ندبيّ نشيطةً وتتحرر منه،ويجعل المرض النشط المُصاب متوعكًا وقادرًا على نقل العدوى إلى آخرين.
ما الذي يُسبِّبُ السلَ؟
ينجُم السل عن استنشاق بكتيريا السلّ المتفطرة السليَّة Mycobacterium tuberculosis،
وتنتقل البكتيريا إلى الهواء عندما يقوم شخص مصاب بالمرض النشط بالسعال أو العُطاس أو حتَّى مجرَّد الكلام.
لماذا يصبح السلُّ نشطًا؟
تجعل الأمراضُ والأدوية التي تُضعِفُ الجهازَ المناعي السلَ أكثر ميلاً لأن يصبحَ نشيطًا.
وعامل الخطر الأكثر شيوعًا هو:
وتنطوي عوامل الخطر الأخرى على:
السكَّري
الفشل الكلوي الشديد
أنواع مُعيَّنة من السَّرطان
الأدوية مثل الستيرويدات القشريَّة ومُضادات الالتهاب الحديثة
في بعض الأحيان، يُصبح السل نشطًا حتى لو لم يكن لدى الشخص عوامل خطر.
ما هي أعرَاض السل؟
لا يُسبب السلُّ أعراضًا بشكلٍ مباشر عادةً،وفي الحقيقة، لا تظهر أعراضٌ على الإطلاق عند معظم المُصابين بالعدوى،
وفي حال ظهور أعراض، فعادةً ما تؤثر في الرئتين.قد يُعاني المريض من:
سُعال يكون أحيانًا مع مُخاط بلون أصفر أو أخضر وملطخًا بالدَّم
حُمَّى
تعرق ليلي
نقص الوَزن
شعور بالتوعُّك وفتور الهمة وعدم الجوع
ضيق النَّفس وألم في الصدر
وفي حالاتٍ أقلّ شيوعًا، ستظهر أعراض نتيجة العدوى التي تنطوي على أعضاء أخرى أصابتها عدوى بكتيريا السل.فعلى سبيل المثال، تُسبب عدوى الكلى ألمًا في الظهر ودمًا في البول،وتُسببُ عدوى الدماغ الصُّداع والتَّخليط الذهنِي والنعاسَ،وتُسبب عدوى العمود الفقري ألمًا في الظهر.
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص مرض السل؟
إذا كان لدى الشخص أعراض قد تكون السل، يتحرَّى الأطباءُ عن مرض نشط باستخدام:
تصوير الصدر بالأشعَّة السينية
عَيِّنَة من البلغم (المخاط الذي يخرج مع السعال) لاختبارها حول بكتيريا السل
إذا لم تكن نتائج هذه الاختبارات واضحة، قد يُجري الأطباء اختبار جلديًا للسل أو اختبارًا دموياً،
يُسمَّى اختبار الجلد للسلّ PPD (المشتق البروتيني المُنقى).يحقُن عامل الرعاية الصحية كمية صغيرة من بروتين بكتيريا السل تحت جلد الذراع مباشرةً،وإذا تعرَّض الشخص إلى السل، ستظهر لديه حدبة قاسية في المنطقة في غضون يومين تقريبًا.
ما هِيَ فحوصات التحرِّي عن السل؟
تُستخدَم فحوصات التحري من أجل التحرّي عن المرض عند من ليس لديهم أعراض،ونظرًا إلى أنَّ السل لا يُسبِّبُ أيَّة أعراض غالبًا، يحتاجُ المريض إلى فحوصات تحرِّي منتظمة إذا كان يواجه خطر السل.
قد يحتاج المريض إلى الخضوع إلى فحصٍ للتحري في الحالات الآتية:
إذا خالط بشكلٍ وثيق مريضًا لديه سلّ نشط
إذا كان عاملًا في مجال الرعاية الصحية
إذا كان مُصابًا بعدوى فيروس العَوَز المَناعي البَشَري أو السكري أو أمراض أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسل
إذا كان يأخذ أدوية مُعيَّنة تُضعِفُ جهاز مناعته
إذا جاءَ من بلد فيه عدد كبير من المصابين بالسل
تنطوي فُحوصات التحري على:
اختبار الجلد حول السل
اختبار دموي حول السل
تصوير الصدر بالأشعة السينية أحيانًا
إذا كانت نتائج اختبار الجلد أو الدَّم إيجابيًة، يتفحص الأطباءُ المريض ويستخدمون التصوير بالأشعة السينية للصدر لمعرفة ما إذا كان لديه مرض نشط،وإذا لم يكن لديه مرض نشط ، تعني النتيجة الإيجابية لفحص التحري أنَّ لديه عدوى هاجعة.
كيف يعالج الأطباءُ السل؟
السل النشط
يُعالج السل باستخدام المضادات الحيوية.هناك العديد من الخطط العلاجية بالمضادات الحيوية التي يستعملها الأطباء لعلاج السل النشط وذلك استنادًا إلى المرض ونتائج الفحوصات والظروف الأخرى،ولكن بشكلٍ عام، سيطلب الأطباء من المريض:
أن يتلقَّى المعالجة في المنزل
أن يأخذ 4 مضادات حيوية لمدة شهرين تقريبًا
ثُمَّ يأخذ مضادين حيويين على الأقل لمدة 4 إلى 7 أشهر أخرى، حيث يستغرق التخلص من بكتيريا السل كلها وقتًا طويلاً
قد يحتاج المريض إلى البقاء في المستشفى إذا كان متوعكًا بشكل شديد، أو ليس لديه مكان يسكن فيه أو يعيش في مكان يصعب فيه الحد من مخالطة الأشخاص،فعلى سبيل المثال، إذا كان المريض يعيشُ في دار رعاية أو مهجم جماعي أو مأوى.
السل الخافيّ
على الرغم من أنَّ المريض لا يشعر بتوعُّك مع السلّ الخافي، يُعالجه الأطباء إذا أصبحت نتيجة فحص التحرِّي إيجابيةً منذ فترةٍ قريبة عادةً،ويحتاج المريض إلى مُعالَجةٍ حتى لا يُصبح السل نشطًا؛وسوف يطلب الأطباءُ من المريض عادةً:
أخذ مضاد حيوي واحد لمدة 4 أو 9 أشهر (استنادًا إلى المضاد الحيوي الذي يستخدمونه)
ما هِيَ البكتيريا المقاومة؟
تحولت بعض سلالات السل بحيث أصبح لم يعُد في الإمكان القضاء عليها بالمضادات الحيوية الشائعة،وينبغي معالجة هذه السلالات من السل المقاومة للأدوية لفترة طويلة جدًّا باستخدام 4 أو 5 مُضادات حيوية مختلفة.
كيف يعمل الأطباء على الوقاية من انتشار السل؟
لن ينقل الشخص عدوى السل إلى أشخاص سليمين من بعد أن يأخذ مُضادات حيوية لأسبوعٍ أو أسبوعين إلَّا إذا كانت العدوى لديه مُقاومة للأدوية بشكلٍ شديدٍ،وإلى ذلك الحين، يحتاجُ إلى أخذ بعض الاحتياطات.
إذا تلقَّى المريض المعالجة في المنزل، ينبغي عليه:
ألَّا يستقبل زوارًا
أن يُغطِّي فمه عند السعال (بمنديلٍ أو السعال في مرفق اليد)
إذا كان الشخص يعيش مع أشخاص يُواجهون زيادة كبيرة في الخطر، مثل الأطفال الصغار أو أشخاص فيروس العَوَز المَناعي البَشَري، قد يحتاج إلى أخذ احتياطات إلى أن تُبيِّن الاختبارات أنَّ السل مضبوطٌ.
إذا كان المريض يتلقَّى المعالجة في مستشفى، قد ينبغي عليه أيضًا:
التواجد في غرفة العزل حيث يجب على الأشخاص الذين يدخلون إليها ارتداء قناع تنفس خاص (وليس مجرد قناع الجراحة الاعتيادي)
هل هُناك لقاح للسل؟
يتوفر لقاح للسل.وهو يُسمَّى عُصية كالميت غيران (BCG).ولكنَّه يجعل اختبار الجلد حول المُشتقّ البروتيني المُنقَّى PPD يُصبح إيجابيًا،ولذلك إذا أخذ المريض اللقاح في السابق، لا يستطيعُ الأطباءُ استخدام اختبار الجلد للتحري عن السل لديه؛ولهذا السبب، يُستخدَم اللقاح بشكل رئيسي مع الأطفال في البلدان التي يكون السل شائعًا فيها.