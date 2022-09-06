ينجُم الجذام عن بكتيريا المتفطرة الجذامية.تنتقل هذه البكتيريا عن طريق مُخالطة المصابين بالجذام على المدى الطويل.ولا يُصاب الشخص بالجذام من خلال مُجرَّد الملامسة أو المرور بقرب شخص بشكلٍ عرضي.كما يُمكن أن يحملَ حيوان المُدرَّع armadillos مرض الجذام أيضًا،ويُصاب البعض بهذا المرض بسبب مخالطة هذا الحيوان.

لا تظهر أيَّة أعراض عند مُعظَم من لديهم العدوى وذلك لأنَّ الجهاز المناعي لديهم يُحارب العدوى،وتظهر أعراض الجذام إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا.يُوجد لدى بعض الأشخاص جينات تجعلهم أكثر ميلًا للإصابة بالجذام،

وتحدُث مُعظم حالات الجذام في الهند والبرازيل وأندونيسيا،وفي الولايات المتحدة، يأتي معظم المصابين بالجذام من بلدان ذات معدلات عالية لهذه العدوى.