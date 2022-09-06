ما هُوَ الجُذام؟
الجُذام leprosy هو عدوى تنجُم عن بكتيريا تُسمَّى المُتفطِّرة الجُذاميَّة Mycobacterium leprae،
وتحدُث مُعظم حالات هذه العدوى في الهند والبرازيل وأندونيسيا.
تبدأ الأعراض ببطءٍ من بعد 5 إلى 7 سنوات من العدوى عادةً،
ويُسبب هذا المرض ضررًا في الأعصاب والجلد بشكلٍ رئيسي.
يشعر الأشخاص بالخوف من الجذام غالبًا لأنَّه يُسبِّبُ ضررًا مرئيًا ودائمًا للجسم إذا لم تجرِ مُعالجته
ولكن لا ينتشر هذا المرض بسهولة من شخصٍ لآخر، وهو لا يُشكل تهديدًا للحياة ويمكن علاجه بالمضادَّات الحيويَّة.
ما الذي يُسبِّبُ الجذامَ؟
ينجُم الجذام عن بكتيريا المتفطرة الجذامية.تنتقل هذه البكتيريا عن طريق مُخالطة المصابين بالجذام على المدى الطويل.ولا يُصاب الشخص بالجذام من خلال مُجرَّد الملامسة أو المرور بقرب شخص بشكلٍ عرضي.كما يُمكن أن يحملَ حيوان المُدرَّع armadillos مرض الجذام أيضًا،ويُصاب البعض بهذا المرض بسبب مخالطة هذا الحيوان.
لا تظهر أيَّة أعراض عند مُعظَم من لديهم العدوى وذلك لأنَّ الجهاز المناعي لديهم يُحارب العدوى،وتظهر أعراض الجذام إذا كان الجهاز المناعي ضعيفًا.يُوجد لدى بعض الأشخاص جينات تجعلهم أكثر ميلًا للإصابة بالجذام،
وتحدُث مُعظم حالات الجذام في الهند والبرازيل وأندونيسيا،وفي الولايات المتحدة، يأتي معظم المصابين بالجذام من بلدان ذات معدلات عالية لهذه العدوى.
ما هي أعرَاض الجذام؟
تبدأ الأَعرَاض ببطء عادةً،وفي البداية قد تظهر:
حدبات وطفح على الجلد، ولا يُسبب الطفحُ حكَّةً
خدر حول الطفح
في وقتٍ لاحق، تنطوي الأعراض الأكثر شدَّةً على:
حدبات جلدية تتورَّم وتُصبِح حمراء ومؤلمةً وتنفتح على قرحات
فقدان الإحساس باللمس في أصابع اليدين، حيث يُعاني المريض من صعوبة في الشعور بالألم أو الحرارة والبرودة
ضعف في العضلات، حيث يُمكن أن يُؤدِّي هذا إلى اعوجاج أصابع اليد أو أن تصبح القدم ضعيفة جدًّا بحيث لا يمكن ثنيها
قرحات على أخمص القدمين
انسداد الأنف
ضعف في الرؤية أو عَمى
حُمَّى
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص جُذام؟
سيأخذ الأطباءُ عينةً من الجلدِ ويتفحصونها تحت المجهر.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ الجذامَ؟
سيطلبُ الأطباءُ من المريض:
أخذ 2 أو 3 من المضادَّات الحيوية لمدة تتراوح بين 6 إلى 24 شهرًا، وذلك استنادًا إلى الأعراض؛
وقد يحتاج المرضى الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي إلى أخذ مُضادات حيوية لفترةٍ أطول،
حيث يُمكن ان تحول المضادات الحيوية دُون تفاقُم المرض، ولكن لا يُمكنها أن تشفي من ضرر الأعصاب الذي حدث مسبقًا،ولهذا السبب، من المهم البدء في المُعالجة في وقت مبكر.
كيف يُمكن الوِقاية من الجذام؟
لتقليل فرصة الإصابة بالجذام، ينبغي على الشخص:
عدم ملامسة سوائل الجسم أو الطفح عند شخصٍ مُصاب
عدم ملامسة حيوان المُدرَّع
بعد أن يبدأ المصابين بالجذام بأخذ المضادَّات الحيوية، لا يُمكن أن ينقلوا المرض،ولكن يستمرُّ الأطباءُ في مُراقبة الأشخاص في منازلهم من أجل معرفة ما إذا بدأت أيَّة أعراض للجذام بالظهور لديهم.