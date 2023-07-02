كيف يبدأ السَّرَطان؟
يبدأ السَّرَطانُ عندما يحدث تغيُّر في خليةٍ سليمة.ويمكن أن يحدثَ هذا التغيُّر:
دون أيِّ سببٍ معروف
أو لأنَّك تعرَّضت لعامل مُسرطِن carcinogen
والعاملُ المُسَرطِن هو مادَّة يمكن أن تسبِّبَ السَّرَطان.
تشمل بعضُ المواد أو العَوامِل المسرطنة على:
أشعَّة الشمس (سواءٌ في الخارج أو في الداخل باستخدام سرير التسمير - إضفاء السُّمرة على الجلد)
تبغ Tobacco
بعض المواد الكيميائيَّة
بعض الفيروسات viruses
إشعاع، تشعيع
يجب أن يكونَ التعرُّضُ للعامل المسرطِن لفترة طويلة للحصول على السَّرَطان.ولكنَّ الكثيرَ من الأشخاص الذين يتعرَّضون لذلك لا يُصابون بالسَّرَطان.
وتكون بعضُ الخَلايا أكثرَ عرضة من غيرها لتصبح سرطانية؛وقد يكون لدى هذه الخلايا عيبٌ في جيناتها.الجيناتُ هي مجموعةٌ من التعليمات داخل الخَلايا تخبرها بما يجب القيام به.وعندما تتعرَّض الخلايا ذات العيوب في جيناتها لعامل مُسَرطن، فمن المرجَّح أن تتحوَّلَ إلى سرطان.وهذا هو السببُ الذي يفسِّر حدوثَ نوع معيَّن من السَّرَطان في العائلة الواحِدة.
كيف ينتشر السَّرَطان؟
يمكن أن تنتشرَ الخلايا السَّرَطانية:
عن طريق التمدُّد المباشر نحو الأنسجة أو الأعضاء المجاورة
عن طريق الانتقال من خِلال الجِهَاز اللِّمفِي أو الأوعية الدموية إلى أعضاء أخرى
الجِهَازُ اللِّمفِي هو جزءٌ من دفاعات الجسم.ويمثِّل شبكة من العُقَد اللِّمفِية والأَوعِيَة اللِّمفية التي تحمل السَّائل اللِّمفَي من خلال جسمك.ويحمل هذا السَّائلُ اللِّمفي الخَلايا والمواد التي تُركت خلال مكافحة الجسم للمَرض.تقوم دفاعاتُ جسمك بمُكافحَة الخلايا السَّرَطانية وقتلها أيضًا؛ ولكن، في بعض الأحيان، تدخل الخَلايا السَّرَطانية الحيَّة إلى السَّائل اللِّمفَاوي.وقد تنتقل هذه الخلايا السَّرَطانية في السَّائل اللِّمفي أو في الدَّم لتصلَ إلى الأعضاء الأخرى.وفي بعض الأحيان، تحطَّ أو تستقرّ تلك الخلايا السَّرَطانية في أعضاء بَعيدة عن السَّرَطان الأصلي.يُسمَّى السَّرَطان الأصلي بالسَّرَطان الأوَّلي أو البَدئي primary cancer؛أمَّا السَّرَطانُ الذي انتشر إلى أعضاء أخرى فيسمَّى السَّرطان النَّقيلي metastatic cancer.