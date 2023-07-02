يبدأ السَّرَطانُ عندما يحدث تغيُّر في خليةٍ سليمة.ويمكن أن يحدثَ هذا التغيُّر:

دون أيِّ سببٍ معروف

أو لأنَّك تعرَّضت لعامل مُسرطِن carcinogen

والعاملُ المُسَرطِن هو مادَّة يمكن أن تسبِّبَ السَّرَطان.

تشمل بعضُ المواد أو العَوامِل المسرطنة على:

أشعَّة الشمس (سواءٌ في الخارج أو في الداخل باستخدام سرير التسمير - إضفاء السُّمرة على الجلد)

تبغ Tobacco

بعض المواد الكيميائيَّة

بعض الفيروسات viruses

إشعاع، تشعيع

يجب أن يكونَ التعرُّضُ للعامل المسرطِن لفترة طويلة للحصول على السَّرَطان.ولكنَّ الكثيرَ من الأشخاص الذين يتعرَّضون لذلك لا يُصابون بالسَّرَطان.

وتكون بعضُ الخَلايا أكثرَ عرضة من غيرها لتصبح سرطانية؛وقد يكون لدى هذه الخلايا عيبٌ في جيناتها.الجيناتُ هي مجموعةٌ من التعليمات داخل الخَلايا تخبرها بما يجب القيام به.وعندما تتعرَّض الخلايا ذات العيوب في جيناتها لعامل مُسَرطن، فمن المرجَّح أن تتحوَّلَ إلى سرطان.وهذا هو السببُ الذي يفسِّر حدوثَ نوع معيَّن من السَّرَطان في العائلة الواحِدة.