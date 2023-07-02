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حقائق سريعة

المُتلازماتُ المرافقة للسَّرطانات أو الأورام

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو الحجة 1444
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ما هي المُتلازمةُ المرافقة للسَّرطان أو الورم؟

الورمُ هو نموٌّ غير طبيعي في الجسم، قد يكون سرطانيًا.وإذا كان هناك تَنَشُّؤ neoplastic، فإنَّه يؤثِّر مثل الأورام.المُتلازمة المرافقة للسَّرطان هي مجموعةٌ من الأَعرَاض التي يسبِّبها السَّرَطان؛حيث تحدث الأَعرَاضُ في منطقةٍ من الجسم مختلفة عن موضع السَّرَطان.

ولكنَّ معظمَ المصابين بالسَّرَطان لا يُصَابون بالمُتلازمة المرافقة للسَّرطان.

  • تنجمُ المتلازماتُ المرافقة للسَّرطان (مُتلازمة الأباعد الوَرميَّة) عن تصنيع السَّرَطان لهرمونات أو إنتاج الجهاز المناعي للأجسام المُضادَّة التي تهاجم أنسجة الجسم نفسه (تُسمى أجسام مضادة ذاتية) والتي تجري عبرَ الدم

  • وتسبِّب المتلازماتُ المرافقة للسَّرطان أعراضًا مختلفة حسب الأنسجة والأعضاء التي تحدث فيها؛

  • وهي تحدث في نحو 1 من أصل 5 أشخاص مصابين بالسَّرَطان، - وتكون أكثرَ شيوعًا في سَرطان الرئة

ما هي أعراضُ المتلازمات المرافقة للسَّرطان؟

الأَعرَاضُ العامَّة

  • حُمَّى

  • تعرُّق ليلي

  • نَقص الشَّهية

  • نقص الوَزن

الأَعرَاضُ الجلديَّة

  • حكَّة

  • احمرار أو تَبيُّغ الجلد Skin flushing، ممَّا يَتسبَّب في أن يُصبحَ الوجه أو الرقبة أو أعلَى الصدر دافئًا وأحمر

الأعراضُ العصبيَّة (الدماغية والنخاعيَّة وفي الأعصاب)

  • ضعف أو فقدان القوَّة

  • فقدان الشعور

  • بطء ردود الفعل أو المنعكسَات

  • اضطراب في استخدام أجزاء مختلفة من الجسم بالطريقة التي تريدها، مثل ذراعيك أو ساقيك

  • اضطراب في الكَلام

  • دوخَة

  • رؤية مزدوجة (رؤية الشيء نفسه مزدوجًا)، أو عدم القدرة على السيطرة على حركات العين

يمكن للسرطان أن يسبِّبَ هذه الأَعرَاض دون الضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي.

الأَعرَاضُ الغدِّية الصمَّاوية (أعراض الجهاز الهرموني)

  • ضعف

  • زيادة الوَزن

  • ارتفاع ضغط الدَّم أو مَشاكل صِمامات القلب

  • تَخليط ذهني

  • مَشاكل في الكُلى

  • احمراء وسخونة في الجلد

  • أزيز تنفُّسي Wheezing

  • إسهال

الأَعرَاضُ الأخرى

  • تورُّم عضلي يسبِّب ضَعفًا ووجعًا

  • تورُّم مؤلم في المَفاصِل قد يغيِّر شكلَ أصابع اليدين والقدمين

  • تغيُّرات في خلايا الدَّم (خلايا الدَّم الحمراء، وخلايا الدَّم البيضاء، والصُّفَيحات الدَّمويَّة

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.