ما هي المُتلازمةُ المرافقة للسَّرطان أو الورم؟

ما هي المُتلازمةُ المرافقة للسَّرطان أو الورم؟

الورمُ هو نموٌّ غير طبيعي في الجسم، قد يكون سرطانيًا.وإذا كان هناك تَنَشُّؤ neoplastic، فإنَّه يؤثِّر مثل الأورام.المُتلازمة المرافقة للسَّرطان هي مجموعةٌ من الأَعرَاض التي يسبِّبها السَّرَطان؛حيث تحدث الأَعرَاضُ في منطقةٍ من الجسم مختلفة عن موضع السَّرَطان.

ولكنَّ معظمَ المصابين بالسَّرَطان لا يُصَابون بالمُتلازمة المرافقة للسَّرطان.