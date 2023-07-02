يمكن أن تكونَ بعضُ الأَعرَاض علاماتٍ تحذيرية أو مُنذِرةً بالسَّرَطان.ولكن، في معظم الأحيان، لا يكون لدى الأشخاص الذين يٌظهرون هذه الأَعرَاضَ سرَطان.ولكن نظرًا لأنه من المرجح أنَّ علاجَ السَّرَطان يكون أكثر قابليَّة للشفاء إذا اكتشفه الأطباءُ في وقت مبكِّر، لذلك من المهمِّ أن تخبر طبيبك إذا كان لديك أي علامات تحذيريَّة.

ما هي العلاماتُ التحذيريَّة للسَّرَطان؟ يجب الذهابُ إلى الطبيب إذا كان لديك هذه العلاماتُ التحذيرية - تفيد مُعالَجَةُ السَّرَطان بشكلٍ أفضل عندما تبدأ في وقت مبكِّر: نَقص الوَزن من دون سببٍ معروف

التعب والإرهاق

التعرُّق الليلي

نقص الشهية أو فرط الأكل

ألم جديد مستمرّ

الغثيان والتقيُّؤ

وجود دم في البول أو البراز

تغيُّر في قوام البراز (قاس أو رخو جدًّا)

الحمَّى المعاودة

السُّعال المزمن

التغيُّرات في حجم أو لون شامة ما

ظهور بقعة على بشرتك لا تلتئم

ضخامة العُقَد اللِّمفيَّة (تبارزات تحتَ ذراعيك أو في عنقك)

كتلة في الثدي