ينتشر السَّرَطانُ بسهولة أكبر في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، أو من مشاكل في الجهاز المناعي.ويمكن أن يحدثَ ذلك في الحالات التالية:

وجود فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV أو الإيدز

استعمال أدوية تُضعِف الجهازَ المناعي

بعدَ عمر 60 سنة - فكلَّما تقدَّم الشخصُ في السنِّ، تراجعت كفاءةُ الجِهاز المَناعيّ لديه

ولكن، حتى عندما يعمل الجِهازُ المَناعيّ بشكلٍ جيِّد، قد لا يستطيع دائمًا إيجادَ جميع الخلايا السَّرَطانية وتَخريبها.في بعض الأحيان، يكون السَّرَطانُ بحجم أكبر من قدرة الجهاز المناعي على تَدميره.