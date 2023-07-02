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حقائق سريعة
حقائق سريعة

الدِّفاعاتُ تجاه السَّرَطان

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو الحجة 1444
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كيف يكافح جسمُك السَّرَطان؟

يستطيع الجِهازُ المَناعيّ في جسمك أن يجد الخلية السرطانية في الغالب، ويدمِّرها قبلَ أن ينمو السَّرَطان أو ينتشر.والجِهازُ المَناعيّ هو شبكةٌ من الخَلايا والأنسجة والأعضاء في الجسم، تساعد على حمايتك من المرض والعدوى.ولذلك، فهو يمكن أن يدركَ في كثير من الأحيان أنَّ الخلايا السَّرَطانية هي غير طبيعية، فيُهاجمها.

لماذا تفشل دفاعاتُ الجسم أحيانًا؟

ينتشر السَّرَطانُ بسهولة أكبر في الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، أو من مشاكل في الجهاز المناعي.ويمكن أن يحدثَ ذلك في الحالات التالية:

  • وجود فيروس العَوَز المَناعي البَشَري HIV أو الإيدز

  • استعمال أدوية تُضعِف الجهازَ المناعي

  • بعدَ عمر 60 سنة - فكلَّما تقدَّم الشخصُ في السنِّ، تراجعت كفاءةُ الجِهاز المَناعيّ لديه

ولكن، حتى عندما يعمل الجِهازُ المَناعيّ بشكلٍ جيِّد، قد لا يستطيع دائمًا إيجادَ جميع الخلايا السَّرَطانية وتَخريبها.في بعض الأحيان، يكون السَّرَطانُ بحجم أكبر من قدرة الجهاز المناعي على تَدميره.

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محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.