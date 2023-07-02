مع نموِّ السَّرَطان في جسمك، فإنَّه يمكن أن يؤثرَ فيك بعدَّة طرائق؛حيث يمكن للسرطان:

أن يضغطَ على الأنسجة المجاورة، ويسبِّب الألم أو يمنع وظيفة مهمَّة في الجسم

يُطلِق مَوادَّ تتداخل مع الأعضاء الأخرى (تُسمَّى المتلازمات المرافقة للسرطان)؛

فعلى سَبيل المثال، يمكن أن يؤدِّي وجودُ ورم بالقرب من المثانة (العضو الذي يتجمَّع فيه البول) إلى منع البول من الخروج.كما يسبِّب السَّرَطانُ داخل عظامك ألمًا عظميًا.

في البداية، لا يسبِّب السَّرَطانُ أيَّ أعراض، لأنَّه يكون مجرَّد مجموعة صغيرة من الخلايا

ولكن، مع نموِّ السَّرَطان، سوف تعتمد الأَعرَاضُ على مكان وجوده

وقد تسبِّب بعضُ أنواع السَّرَطان أعراضًا في أجزاء من جسدك ليست قريبة من السَّرَطان