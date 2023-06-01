الهدفُ الرئيسي لعلاج السرطان هو التخلُّص من السَّرَطان.ويُمكن أن يحدث هذا مع نوع واحد من المُعالَجة (مثل الجراحة) أو توليفةٍ من المُعالَجات، مثل الجراحة والمُعالجة الكِيميائيَّة (الأدوية التي تخرِّب الخلايا السَّرَطانية) والمُعالجة الشعاعيَّة.

وإذا تعذّّر استئصالُ السَّرَطان، يحاول الأطباء تقليصَ حجمه، وجعل المريض بحالة أكثر راحة، وتقليل الأَعرَاض لديه لمساعدته على الشعور على نحوٍ أفضل.

تعدُّ معالجةُ السَّرَطان عمليَّةً معقَّدة، ولذلك فإنَّ الأطباءَ وغيرهم من الاختصاصيين في الرعاية الصحية يَعملون معًا كفريقٍ واحد بشأن هذه المعالجة.قد ينطوي الفريقُ على أطباء الرعاية الأوَّلية والاختصاصيين والجرَّاحين واختصاصيي العلاج الطبيعيّ ومساعدي الأطباء والمعالجين بالأشعَّة والممرِّضات والعمال الاجتماعيين والصيادلَة.

يقوم الأطباءُ باختيار نوع المُعالجة (أي بروتوكول المُعالَجة) الذي يعدُّ هو الأفضل لعلاج السرطان عندَ المريض.