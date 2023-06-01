ما هي أهدافُ معالجة السَّرَطان؟
الهدفُ الرئيسي لعلاج السرطان هو التخلُّص من السَّرَطان.ويُمكن أن يحدث هذا مع نوع واحد من المُعالَجة (مثل الجراحة) أو توليفةٍ من المُعالَجات، مثل الجراحة والمُعالجة الكِيميائيَّة (الأدوية التي تخرِّب الخلايا السَّرَطانية) والمُعالجة الشعاعيَّة.
وإذا تعذّّر استئصالُ السَّرَطان، يحاول الأطباء تقليصَ حجمه، وجعل المريض بحالة أكثر راحة، وتقليل الأَعرَاض لديه لمساعدته على الشعور على نحوٍ أفضل.
تعدُّ معالجةُ السَّرَطان عمليَّةً معقَّدة، ولذلك فإنَّ الأطباءَ وغيرهم من الاختصاصيين في الرعاية الصحية يَعملون معًا كفريقٍ واحد بشأن هذه المعالجة.قد ينطوي الفريقُ على أطباء الرعاية الأوَّلية والاختصاصيين والجرَّاحين واختصاصيي العلاج الطبيعيّ ومساعدي الأطباء والمعالجين بالأشعَّة والممرِّضات والعمال الاجتماعيين والصيادلَة.
يقوم الأطباءُ باختيار نوع المُعالجة (أي بروتوكول المُعالَجة) الذي يعدُّ هو الأفضل لعلاج السرطان عندَ المريض.
كيف يختار الأطباءُ المُعالجة المُناسبة للسرطان؟
يقرِّر الأطباءُ أفضلَ مُعالَجَة للسرطان استنادًا إلى:
فرصَة الشِّفاء (زَوَال السَّرطان وعدم عودته)
فرصة حياة تكُون هِيَ الاطول والأكثر راحة
مدى نَجاح المُعالجة في التقليلِ من الأَعرَاض
التأثيرات الجانبية للمُعالجة
رغبات المريضُ بالنسبة إلى المُعالَجة
ينبغي على المريض التحدَّث مع طبيبه عن إيجابيات المُعالجَات المختلفة وسلبيَّاتها.
تعدُّ بروتوكولات المُعالَجة الطرائق المعياريَّة التي وضعها الأطباء لمُعالَجة أنواع معيَّنة من السَّرَطان،وقد جَرَى اختبارُ هذه البروتوكولات بعناية في دراسات بحثية تسمى بالتجارب السريرية.حيث تسمح هذه التجاربُ السَّريرية للأطباء بمقارنة الأدوية والمُعالجات الجديدة مع المُعالجَات المعياريَّة لتحديد ما إذا كانت المُعالجَات الجديدة ستعمل بشكلٍ أفضل.ويَجرِي منحُ كثيرٍ من المصابين بالسرطان الفرصةَ للمشاركة في تجربة سريرية.ولذلك، ينبغي التحدث مع الطبيب حول مزايا وعيوب المشاركة في تجربةٍ سريرية.
كيف يعلم الأطبَّاءُ ما إذا كانت المُعالجة فعَّالة؟
سيقُوم الأطباءُ بالتحقق من مدى نجاح المعالجة في مكافحة السَّرَطان،وقد يقُومون بالإجراءات الآتية في أثناء مُعالَجة المريض:
إجراء تصوير (مثل التَّصوير المقطعي المحوسَب) لمعرفة ما إذا تقلَّصت الأورام عندَ المريض
اختبارات للدَّم للتحقُّق من مستويات مستضدَّات الورم في الدم (تُسمَّى واصِمات الورم لأنواع مُعيَّنة من السرطان)
إذا كانت مُعالجة السرطان فعَّالة، قد تحدث الأمور الآتية للمريض:
هَدأَة remission، أي أنَّ السرطان يختفي بشكلٍ كاملٍ
استجابة جزئيَّة، أي يتقلَّص الورم إلى أقلّ من نصف حجمه السابق، ويُمكن أن يقلِّل هذا من الأعراض ويطيل الحياة
انتكاس أو نكسة relapse، أي يختفي السَّرَطانُ بشكلٍ كاملٍ ولكنه يعُود لاحقًا