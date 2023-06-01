في حقيقة الأمر، يختلف الطبُّ البديل عن الطبِّ التقليدي في طريقة واحدة فقط؛حيث لم يَجرِ اختبارُ الطبِّ البديل علميًا لإثبات فعاليته أو أنه آمن.ينبغي أن تُظهِرَ جميعُ الأدوية التي تُباع في الولايات المتَّحدة دليلًا مُقنِعًا على أنها فعالة قبلَ السماح للأطباء بوصفها.وهكذا، وبما أنَّها لم تخضع للاختبار بشكلٍ صحيح، فإنَّ هذه الأدوية البديلة لا يمكن تسويقها كأدوية مرخَّصة.تتكوَّن الأدويةُ البديلة عادةً من الأعشاب أو المواد النَّباتية التي يمكن بيعها كمكمِّلات غذائية،

ولكنَّ معظمَ أنواع الطبِّ البديل لم يجرِ اختبارها علميًا وبرهنت على فعاليتها،

ويفتقر الطبُّ البديل إلى مَنَافِع مؤكَّدة، بل قد يضرّ بالمريض