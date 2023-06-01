من الصعب مُعالَجَةُ السَّرَطان بنجاح؛حيث لا يزال الكثيرُ من الأشخاص يقضُون نحبهم بسبب السَّرَطان على الرغم من أنَّهم يتلقَّون أفضل مُعالجة متوفرة حاليًا؛ولذلك يبحث الأشخاص عادةً عن بدائل قد تساعد على الشفاء من السرطان لديهم.يُحاوِلُ الكثير من المرضى استخدام أدوية بديلة،وقد يستخدمون الطبَّ البديل بدلًا من المُعالجة المعيارية (التقليديَّة) أو بالإضافة إليها.
ما هو الطبُّ البديل؟
في حقيقة الأمر، يختلف الطبُّ البديل عن الطبِّ التقليدي في طريقة واحدة فقط؛حيث لم يَجرِ اختبارُ الطبِّ البديل علميًا لإثبات فعاليته أو أنه آمن.ينبغي أن تُظهِرَ جميعُ الأدوية التي تُباع في الولايات المتَّحدة دليلًا مُقنِعًا على أنها فعالة قبلَ السماح للأطباء بوصفها.وهكذا، وبما أنَّها لم تخضع للاختبار بشكلٍ صحيح، فإنَّ هذه الأدوية البديلة لا يمكن تسويقها كأدوية مرخَّصة.تتكوَّن الأدويةُ البديلة عادةً من الأعشاب أو المواد النَّباتية التي يمكن بيعها كمكمِّلات غذائية،
ولكنَّ معظمَ أنواع الطبِّ البديل لم يجرِ اختبارها علميًا وبرهنت على فعاليتها،
ويفتقر الطبُّ البديل إلى مَنَافِع مؤكَّدة، بل قد يضرّ بالمريض
ما هي مخاطرُ استخدام الطبِّ البديل؟
قد تنطوي مخاطر الطب البديل على الآتي:
لا يفيد في علاج السَّرَطان
يحُول أيضًا دُون أن تنجح أنواع أخرى من المُعالجة التي يتلقاها المريض، مثل المُعالجة الكيميائيَّة
يكلِّف الكثير، ممَّا يجعل من الصعب دفع ثمن المعالجة المعياريَّة التي يصفها الطبيب
يكون سامًّا أحيَانًا
ولذلك،ينبغي على المريض إخبار الطبيب حول ما إذا يأخذ الطبَّ البديل في تدبير السَّرطان، لتجنُّب الضرر.