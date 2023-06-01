skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
حقائق سريعة
حقائق سريعة

دورُ الطبِّ البديل في تدبير السَّرطان

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته ذو القعدة 1444
احصل على التفاصيل الكاملة

من الصعب مُعالَجَةُ السَّرَطان بنجاح؛حيث لا يزال الكثيرُ من الأشخاص يقضُون نحبهم بسبب السَّرَطان على الرغم من أنَّهم يتلقَّون أفضل مُعالجة متوفرة حاليًا؛ولذلك يبحث الأشخاص عادةً عن بدائل قد تساعد على الشفاء من السرطان لديهم.يُحاوِلُ الكثير من المرضى استخدام أدوية بديلة،وقد يستخدمون الطبَّ البديل بدلًا من المُعالجة المعيارية (التقليديَّة) أو بالإضافة إليها.

ما هو الطبُّ البديل؟

في حقيقة الأمر، يختلف الطبُّ البديل عن الطبِّ التقليدي في طريقة واحدة فقط؛حيث لم يَجرِ اختبارُ الطبِّ البديل علميًا لإثبات فعاليته أو أنه آمن.ينبغي أن تُظهِرَ جميعُ الأدوية التي تُباع في الولايات المتَّحدة دليلًا مُقنِعًا على أنها فعالة قبلَ السماح للأطباء بوصفها.وهكذا، وبما أنَّها لم تخضع للاختبار بشكلٍ صحيح، فإنَّ هذه الأدوية البديلة لا يمكن تسويقها كأدوية مرخَّصة.تتكوَّن الأدويةُ البديلة عادةً من الأعشاب أو المواد النَّباتية التي يمكن بيعها كمكمِّلات غذائية،

  • ولكنَّ معظمَ أنواع الطبِّ البديل لم يجرِ اختبارها علميًا وبرهنت على فعاليتها،

  • ويفتقر الطبُّ البديل إلى مَنَافِع مؤكَّدة، بل قد يضرّ بالمريض

ما هي مخاطرُ استخدام الطبِّ البديل؟

قد تنطوي مخاطر الطب البديل على الآتي:

  • لا يفيد في علاج السَّرَطان

  • يحُول أيضًا دُون أن تنجح أنواع أخرى من المُعالجة التي يتلقاها المريض، مثل المُعالجة الكيميائيَّة

  • يكلِّف الكثير، ممَّا يجعل من الصعب دفع ثمن المعالجة المعياريَّة التي يصفها الطبيب

  • يكون سامًّا أحيَانًا

ولذلك،ينبغي على المريض إخبار الطبيب حول ما إذا يأخذ الطبَّ البديل في تدبير السَّرطان، لتجنُّب الضرر.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
iOS ANDROID
iOS ANDROID
iOS ANDROID

محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.