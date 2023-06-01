متى يستخدم الأطباءُ الجراحةَ لمُعالجة السَّرَطان؟
تُجرى جراحةُ السرطان هِيَ عندما يقُوم الأطباءُ بعمل جراحي لاستئصال الأورام السرطانية.وعادةً يقوم الأطباء بالجراحة فقط في الحالات الآتية:
لم ينتشر السرطان (انتقل metastasized) إلى أيِّ مكان
يكون جسمُ المريض قويًّا بما يكفي للخضوع للجراحة
إذا لم ينتشر السَّرَطان عبر جسم المريض، قد يحدث شفاء من بعد الجراحة.ولكن بمجرَّد انتشار السَّرَطان، لن يحدث شفاء من خلال استئصال السرطان الأصليّ،حيث سيستمرّ السَّرَطان المتبقِّي في النموِّ والانتشار.ولذلك، سيقوم الطبيبُ باختبارات قبلَ الجراحة لمعرفة ما إذا كان السَّرَطان قد انتشر.قد يخضع الشخص للتصوير المقطعي المحوسب(CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو اختبارات أخرى.
ولكنَّ لا يمكن لتلك الفُحوصات أن تكتشفَ الجزيئات المجهريَّة للسَّرَطان.ولذلك وفي أثناء الجراحة، غالبًا ما يستأصِل الطبيبُ العُقَدَ اللِّمفِية القريبة من الورم.والعُقَدُ اللِّمفِية هي أعضاء صَغيرة على شكل حبَّة الفول، وهِيَ جُزء من الدفاعات المناعية للجسمِ.غالبًا ما ينتشر السرطان في البداية إلى هذه العُقَد اللِّمفِية القريبة.يجري في المختبرُ تفحُّص العُقَدَ اللِّمفِية لمعرفة ما إذا كان السَّرَطان بدأ في الانتشار.
ولكنَّ لا يُساعِدُ استئصالَ العُقَد اللِّمفِية التي يوجد سرطانٌ فيها (العُقَد اللِّمفية "الإيجابية") على الشفاء
إذا كان السَّرَطان في العُقَد اللِّمفِية التي قام الطبيب بإزالتها، سيكون السرطان دائمًا تقريبًا قد انتشر إلى أماكن أخرى أيضًا
إذا كان الطبيبُ يعلمُ أنَّ العُقَدَ اللِّمفيَّة عندَ المريض إيجابية للسرطان، قد يُعطى حينئذٍ مُعالجَاتٍ أخرى مثل المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالَجة الشعاعيَّة.
في حال خضع الشخص إلى جراحةٍ، فهل يحتاجُ إلى إلى أيَّة مُعالَجات أخرى؟
بعدَ استئصال الورم، قد يحتاجُ الشخص إلى المزيد من الجراحَة.فعلى سَبيل المثال، بعدَ استئصال الثدي (إزالة الثدي) لعِلاج سرطان الثدي، قد تحتاجُ المرأة إلى جراحةٍ لإعادة بناء شكل ومظهر الثَّدي، وهُوَ ما يُسمَّى إعادة بناء الثدي breast reconstruction.
استنادًا إلى نوع السَّرَطان عندَ المريض، قَد يُعطيه الطبيبُ:
قد يحصُل المريضُ على هاتين المُعالجتين قبل الجراحة أو من بعدها.