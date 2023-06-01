تُجرى جراحةُ السرطان هِيَ عندما يقُوم الأطباءُ بعمل جراحي لاستئصال الأورام السرطانية.وعادةً يقوم الأطباء بالجراحة فقط في الحالات الآتية:

لم ينتشر السرطان (انتقل metastasized) إلى أيِّ مكان

يكون جسمُ المريض قويًّا بما يكفي للخضوع للجراحة

إذا لم ينتشر السَّرَطان عبر جسم المريض، قد يحدث شفاء من بعد الجراحة.ولكن بمجرَّد انتشار السَّرَطان، لن يحدث شفاء من خلال استئصال السرطان الأصليّ،حيث سيستمرّ السَّرَطان المتبقِّي في النموِّ والانتشار.ولذلك، سيقوم الطبيبُ باختبارات قبلَ الجراحة لمعرفة ما إذا كان السَّرَطان قد انتشر.قد يخضع الشخص للتصوير المقطعي المحوسب(CT) أو التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) أو اختبارات أخرى.

ولكنَّ لا يمكن لتلك الفُحوصات أن تكتشفَ الجزيئات المجهريَّة للسَّرَطان.ولذلك وفي أثناء الجراحة، غالبًا ما يستأصِل الطبيبُ العُقَدَ اللِّمفِية القريبة من الورم.والعُقَدُ اللِّمفِية هي أعضاء صَغيرة على شكل حبَّة الفول، وهِيَ جُزء من الدفاعات المناعية للجسمِ.غالبًا ما ينتشر السرطان في البداية إلى هذه العُقَد اللِّمفِية القريبة.يجري في المختبرُ تفحُّص العُقَدَ اللِّمفِية لمعرفة ما إذا كان السَّرَطان بدأ في الانتشار.

ولكنَّ لا يُساعِدُ استئصالَ العُقَد اللِّمفِية التي يوجد سرطانٌ فيها (العُقَد اللِّمفية "الإيجابية") على الشفاء

إذا كان السَّرَطان في العُقَد اللِّمفِية التي قام الطبيب بإزالتها، سيكون السرطان دائمًا تقريبًا قد انتشر إلى أماكن أخرى أيضًا

إذا كان الطبيبُ يعلمُ أنَّ العُقَدَ اللِّمفيَّة عندَ المريض إيجابية للسرطان، قد يُعطى حينئذٍ مُعالجَاتٍ أخرى مثل المُعالجة الكِيميائيَّة أو المُعالَجة الشعاعيَّة.