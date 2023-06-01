ما الذي يُمكن فعله للوقاية من السَّرَطان؟

ما الذي يُمكن فعله للوقاية من السَّرَطان؟

لا تُوجَد طريقة للتأكُّد من أنَّ الشخصَ لن يُصاب بالسَّرَطان إطلاقًا،ولكنَّ هُناكَ بعضَ الأشياء يمكن أن تقلِّل من خطر الإصابة بسرطانات معيَّنة:

عَدم التدخين وتجنَّب التعرُّض للدُّخان: سرطان الرئة والكلى والمثانة والرأس والعُنق والفم واللِّسان

عدم استعمال التبغ غير المحترق (السُّعوط أو المضغ): سَرطان الرأس والعنق والفم واللسان

عَدم شُرب الكثيرَ من الكحول: سرطان الرأس والعُنق والكبد والمريء (الأنبوب الذي يَصِل الحلق بالمعدة)

تجنُّب التعرُّضَ لأشعَّة الشمس لفتراتٍ طويلة، واستخدم مُستحضرات الوقاية من الشمس: سرطان الجلد

توخِّي الحذر في العمل بحيث لا تجري مُلامسة الموادّ الكيميائية التي يمكن أن تسبِّب السَّرَطان: أنواع مختلفة من السَّرَطان

أخذ لُقاحاتٍ يُمكنها أن تَقِي من أنواع السرطان التي تنجُم عن فيروساتٍ.

أخذ لقاح فيروس الورم الحليمي البشري HPV للوقاية من سرطانات عنق الرحم، والمهبل، والفرج، والقضيب، والحلق، والشرج

أخذ لقاح التهاب الكبد B للوقاية من سرطان الكبد

لا يحتاج جميعُ الأشخاص إلى اللقاحات، لذلك ينبغي استشارة الطبيب حول ما إذا كانت هناك ضرورة لفعل هذا.

ليست الفحوصات التصويريَّة للتحرِّي عن السَّرَطان في وقت مبكِّر وقايةً فعليَّة،ولكن تعمل مُعالَجَة السَّرَطان بشكلٍ أفضل عندما يجري البدء فيها مُبكِّرًا؛ولذلك، ينبغي استشارة الطبيب حولَ ضرورة إجراء فُحوصات تصويريَّة مثل الآتي:

التصوير الشعاعي للثدي (تصوير الثَّدي بالأشعَّة السِّينية) لكشف سرطان الثدي: النساء فوق سن 40 أو 50 عامًا

اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) و/أو اختبار لطاخة بابانيكولاو لكشف سرطان عنق الرحم: معظم النساء بين سن 21 و65 عامًا

تنظيرُ القولون أو غيره من الاختبارات لكَشف سرطان القولون: يبدأ معظم الأشخاص بعمر 45 عامًا

قد تكون اختبارات أخرى مناسبة إذا كان لدى الشخصِ زيادة في خطر أنواع مُعيَّنة من السرطان (على سبيل المثال، سَرطان يسري بين أفراد العائلة).