لا يمكن معالجةُ بعض السَّرطانات بالجراحة أو المُعالجة الشعاعيَّة فقط؛

فالجراحةُ أو المُعالجَة الشعاعيَّة يُمكن أن تُعالجان ورمًا في جزء واحد من الجسم، في حين أنَّ المُعالجة الكِيميائيَّة تُعالِجُ الخلايا السَّرَطانية التي انتشرت إلى أجزاء أخرى من الجسمِ

يمكن أن تقلِّص المُعالجةُ الشعاعيَّة أو المُعالجة الكِيميائيَّة من حجم الورم قبلَ الجراحة، وبذلك تكُون هناك حاجة إلى استئصال كمية أقلّ منه

وبعدَ الجراحة، يمكن أن تساعد المُعالجَة الشعاعيَّة والمُعالجة الكِيميائيَّة على تخريب الخلايا السَّرَطانية التي لم يتمكَّن الجرَّاح من إزالتها