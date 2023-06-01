المُعالجةُ الكِيميائيَّة هي دواء يُخرِّبُ الخلايا السَّرَطانية.وتعمل هذه المُعالجةُ عن طريق إيقاف نموِّ الخَلايا.ولكن، بما أنَّ جميعَ خلايا الجسم تنمو، تخرِّب أدوية المُعالجة الكيميائيَّة بعضَ الخَلايا الطبيعية أيضًا، وتسبِّب تأثيرات جانبيَّة.لا تُعدُّ كل الأدوية التي تُعالِجُ السرطان مُعالَجةً كيميائيَّة؛ فعلى سبيل المثال، تكُون المُعالَجة المناعيَّة مختلفةً.

لا تنجح المُعالَجة الكيميائيَّة مع جميع أنواع السرطان،

وهناك العديدُ من أدوية المُعالجة الكِيميائيَّة المختلفة؛ وسيستنِدُ الدواء الذي يُعطَى للمريض إلى نوع السَّرَطان لديه

ويجري إعطاءً معظم عقاقير المُعالجة الكِيميائيَّة من خِلال الوريد

وقد يعطي الأطباءُ المريضَ العديدَ من أدويةِ المُعالجة الكِيميائيَّة في الوقت نفسه، أو قد يستخدمون توليفةً من المُعالجةَ الكِيميائيَّة مع نوعٍ آخر من مُعالَجَة السَّرَطان، مثل الجراحة أو المُعالجة الشعاعيَّة

قد يصِفُ الأطباءُ دواءً آخر للتقليلِ من التأثيرات الجانبيَّة للمُعالجة الكيميائيَّة،

وفي بعض الأحيان، بعدَ أن يتلقَّى المريض دواء للمُعالجة الكيميائيَّة لفترةٍ من الزَّمن، تُصبِحُ خلايا السرطانة مُقاومةً له.تتوَّقف المُعالجة الكيميائيَّة عن القضاء على خلايا السرطان.وإذا حدثَ هذا، قد يجرِّب الطبيبُ دواءً مختلفًا.