ما الذي يسبِّب مُتلازمةُ تهيُّج الأمعاء (القولون العصبي)؟

ما الذي يسبِّب مُتلازمةُ تهيُّج الأمعاء (القولون العصبي)؟

لا يعرف الأطبَّاءُ ما الذي يسبِّب القولون العصبي؛ولكنَّ المرضى الذين يعانون منه يبدو أنَّ لديهم جهازًا هضميًّا حسَّاسًا.ولا تُظهِر الاختباراتُ على الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة أيَّ مشاكلَ معيَّنة.

وقد تؤدِّي بعضُ الأطعمة التي يتناولها الشخصُ وعادات تناول الطعام لديه إلى تحريض الأَعرَاض أو تفاقمها، مثل:

الوجبات الدهنية، بما في ذلك الأطعمةُ المقليَّة

الأطعمة التي لا يمكن أن يفكِّكها الجسمُ بسهولة، مثل القمح أو الألبان (كالحليب أو الجبن) أو الفاصوليا أو الشوكولاتة أو القهوة أو الشاي أو المحلِّيات الاصطناعية أو بعض الفواكه (كالمشمش) والخضار (كالهليون أو القرنبيط)

تناول الوجبات الكبيرة جدًّا

تناول الطعام بسرعةٍ كبيرة جدًّا، أو الانتظار وقتًا طويلًا لتناول الطعام

وهناك عوامل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ظهور الأَعرَاض أيضًا، بما في ذلك:

الانفعالات، مثل الشدَّة والقلق والاكتئاب والخوف

الأدوية

الهُرمُونات

قد لا تحصل الأَعرَاض بعدَ محرِّض معتاد دائمًا.وغالبًا ما تظهر دون أي محرِّض معروف.