ما الذي يُسبب مُتلازمة فرط نمو البكتريا؟

ما الذي يُسبب مُتلازمة فرط نمو البكتريا؟

تنجُم مُتلازمة فرط نمو البكتيريا بشكلٍ رئيسيّ عن:

حالاتٍ تُبطئ السبيل الهضمي، مما يحُوال دُون أن تُخرِج الأمعاء البكتيريا الزائدة

السبب الأكثر شيوعًا للتباطؤ هو:

تنطوي الأمراض التي يُمكن أن تُسبب التباطُؤ على قُصور الغدَّة الدرقية، والتصلُّب المجموعيّ، والداء النشوانيّ.

كما يُمكن أن تُؤدِّي أنواع مُعيَّنة من الجِراحَة في الأمعاء ومُضَاعَفات الجراحة إلى فرط نمو اللكتيريا أيضًا.