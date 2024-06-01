ما هِيَ مُتلازمة فرط نمو البكتريا؟
الأمعاء الدقيقة هي المكان الذي يجري فيه امتصاص الطعام.وتعيشُ فيها بكتيريا مفيدة،فرط نمو البكتيريا هو عندما تنمو البكتيريا االمفيدة في الأمعاء الدقيقة بكميات كبيرة،وتحُول البكتيريا الفائضة دُون امتصاص جميع المواد المغذية الموجودة في الطعام.يُسمَّى عدم امتصاص المواد المغذية سوء الامتصاص.
تحول البكتيريا الفائضة في الأمعاء دُون هضم الطعام بشكل صحيح،
كما تستهلك البكتيريا أيضًا المواد المُغذية في الطعام والتي يحتاج إليها الشخص لصحَّته.
لا تظهر أعراض عند بعض الأشخاص، ولكنَّ البعضَ الآخر يعانون من الإسهال ونقص الوزن أو يشعرون بوجود غازات وامتلاء.
قد يقوم الأطباء بإجراء اختبار التنفُّس أو يختبرون عيِّنات من السَّائِل من المعى الدَّقيق، أو يُصورون السبيل الهضمي بالأشعَّة السينيَّة.
يُعالج الأطباءُ مُتلازمة فرط نمو البكتيريا بالمضادَّات الحيوية، وقد يقترحون على المريض تغيُّرات في نظامه الغذائيّ.
ما الذي يُسبب مُتلازمة فرط نمو البكتريا؟
تنجُم مُتلازمة فرط نمو البكتيريا بشكلٍ رئيسيّ عن:
حالاتٍ تُبطئ السبيل الهضمي، مما يحُوال دُون أن تُخرِج الأمعاء البكتيريا الزائدة
السبب الأكثر شيوعًا للتباطؤ هو:
تنطوي الأمراض التي يُمكن أن تُسبب التباطُؤ على قُصور الغدَّة الدرقية، والتصلُّب المجموعيّ، والداء النشوانيّ.
كما يُمكن أن تُؤدِّي أنواع مُعيَّنة من الجِراحَة في الأمعاء ومُضَاعَفات الجراحة إلى فرط نمو اللكتيريا أيضًا.
ما هِيَ أعراض مُتلازمة فرط نمو البكتيريا؟
تظهر عند بعض الأشخاص أعراض قليلة أو يحدث لهم نقص في الوزن فقط.
الأعراض الشائعة هِيَ:
إسهال يكون دهنيًا وبرائحة نتنة
ألم في البطن
التَّطبُّل
خروج غازات أكثر من المألوف
بعدَ أشهر وسنوات، عوز في الفيتامينات والمعادن
يُمكن أن تُسبب حالات العوز في الفيتامينات والمعادن:
انخفاضًا في تعداد الدَّم (فقر الدم)
سهولة التكدُّم
وخزًا في اليدين والقدمين
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا لدى الشخص متلازمة فرط نموّ البكتيريا؟
يُشخِّصُ الأطباءُ مُتلازمة فرط نمو البكتيريا استنادًا إلى الأعراض وإذا كان لدى الشخص حالات تجعل فرط نمو البكتيريا في القولون أكثر ميلًا،وقد يقومون أيضًا بما يلي:
مُعاينة المعدة والأمعاء باستخدام أنبوب معاينة مرن (التنظير الداخلي)
أخذ عينة من السائل المعوي واستنبات السائل لقياس كمية البكتيريا
قياس مواد كيميائية معيَّنة في النَّفَس
أخذ صورةٍ بالأشعَّة السِّينية للمعدة من بعد أن يبلع الشخص عامل تباين سائل
كيف يُعالج الأطباء مُتلازمة فرط نموّ البكتيريا؟
يمكن أن تنطوي المُعالجة على:
المضادَّات الحيوية
تناول كميات أقل من الكربوهيدرات والألياف
الفيتامينات أو المعادن لتصحيح حالات عَوَز نوعيَّة
يتحسَّن معظم الأشخاص من بعد أخذ مُضادَّات حيوية لمدَّة 10 إلى 14 يومًا.
قد يقترح الأطباء على المريض اتباع نظام غذائي غني بالدهون ويحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات والألياف، وذلك لإبطاء عودة نمو البكتيريا.