ينبغي هضم الطعام الذي يأكله الشخصُ قبل أن يدخل جسمه،وينطوي الهضمُ على تفكيك الطعام إلى أجزاء منفصلة:

البروتينات

الدُّهون

الكربوهيدرات

البروتينات والدهون والكربوهيدرات هي مواد مُغذَِية لأنها توفر التغذية.المواد المغذية الأخرى هي:

الفيتامينات و المعادن

بعد هضم الطعام، تدخل المواد المُغذية إلى الجسم عبر جدران الأمعاء،ويُسمَّى هذا الامتِصاص.

تحديد موضع الأمعاء الدقيقة

ما هو سُوء الامتصاص؟ يعني سوء الامتصاص عدم الحصول على العناصر المغذية بشكلٍ صحيح من الطعام.تحُول مشكلة في مكان ما في السبيل الهضمي دُون امتصاص نوع واحد أو أكثر من المواد المُغذية، ويمكن أن ينجم سوء الامتصاص عن أمراض أو جراحةٍ في الأمعاء أو حالات عدوى معويَّة.

سينقص وزن المريض عادةً ويُعاني من الإسهال ويكون برازه برائحة نَتِنَة،

وبعد فترة، قد يحدث نقص في الفيتامينات، ممَّا قد يؤدي إلى انخفاض تعداد الدَّم ويجعل المريض يشعر بالتوعُّك.

يُجري الأطباءُ اختبارات للبراز والدم غالبًا، وأحيانًا يتفحصون المعدة والأمعاء بمنظارٍ مرنٍ (التنظير الداخلي).

تحتاج الأَسبَاب المختلفة لسوء الامتصاص إلى مُعالجَات مختلفة، ولكن يحاول الأطباء عادةً تعديل النظام الغذائي من أجل تخفيف الأعراض.

ما هي أعرَاض سُوء الامتِصَاص؟ العرض الأكثر شُيُوعًا لسوء الامتصاص هَو: الإسهال المزمن، حيث سيكون لدى المريض الكثير من البراز الدهنيّ الرخو الذي تكون رائحته أسوأ من المُعتاد. تنطوي الأَعرَاض الأخرى على: شُعور بالغازات والانتفاخ

نقص في الوزن

بالنسبة إلى النساء، توقف الطمث يُمكن أن تُسبب حالات عوز الفيتامين والمعادن: انخفاض تعداد الدَّم (فقر الدم)

سهولة التكدُّم

وخزًا في اليدين والقدمين

كيف يُشخِّصُ الأطباء سُوء الامتصاص؟ يقومُ الأطباء عادةً بما يلي: اختبارات البراز للتحرِّي عن الدهون غير المُمتصَّة

اختبارات الدم إذا أظهرت هذه الاختبارات سُوء الامتصاص، يقوم الأطباء باختبارات أخرى للتحري عن السبب،وقد: يُعاينون المعدة والأمعاء باستخدام أنبوب مُعاينة مرن (التنظير الداخلي)

يقيسُون مواد كيميائية مُعيَّنة في نفس المريض

يأخذون صورًا بالأشعة السِّينية من بعد أن يبلع المريض عامل تباين سائل