ما هُوَ عدم تحمل اللاكتوز؟

ما هُوَ عدم تحمل اللاكتوز؟

يعني عدم تحمُّل اللاكتوز أن الشخص لا يمكنه تحمُّل تناول اللاكتوز لأنَّه لا يستطيع هضمه.يحدث عدم القدرة على هضم اللاكتوز عندما لا تنتج الأمعاء الدقيقة ما يكفي من إنزيم اللاكتاز، الذي يهضم اللاكتوز.

وعدم تحمُّل اللاكتوز شائعٌ جدًا.

يُمكن أن يُسبب شرب الحليب أو تناول مُشتقَّات الألبان أعراضًا،

وتنطوي الأَعرَاض على تطبُّل وتشنُّجات المعدة وإسهال وخروج غازات وشعور بالتوعُّك في المعدة،

وتنطوي المُعالجة على تجنُّب مشتقَّات الألبان أو أخذ أقراص اللاكتاز.

تختلف الحساسية لحليب البقر عن عدم تحمُّل اللاكتوز،حيث يستطيع من لديهم حساسية لحليب البقر هضم الحليب بشكلٍ مناسب، ولكن تُحرِّضُ البروتينات في حليب الأبقار استجابةً تحسُّسية.