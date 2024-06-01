المِعَى الدَّقيق هُوَ المكان الذي يجري فيه امتصاص الطعام،

يحدُث سوء الامتصاص عندما يكون لدى الشخص صعوبة في امتصاص المواد المغذية في الطعام،والمواد المغذية هي أشياء تُغذِّي الجسم،وهي تنطوي على البروتينات والكربوهيدرات والدُّهون والفيتامينات والمعادن.

ما هُوَ داء وَيبل؟ داء ويبل Whipple disease هُوَ عدوى نادرة تُلحق الضَّرر ببطانة المِعَى الدَّقيق،ويُواجه المريض صعوبة في تفكيك (هضم) الطعام وامتصاص المواد المُغذِّية. قد يُؤثِّرُ داء ويبل في أعضاء أخرى أيضًا، مثل القلب والرئتين والدِّماغ والمفاصل والعينين. يُمكن أن تنطوي الأعراض على إسهال وتورم وألم في المفاصل ونقصٍ في الوزن وألمٍ في البطن.

يُمكن مُعالَجة العدوى عن طريق المُضادات الحيوية، ولكن يُمكن أن يعود المرض

إذا لم يُعالَج داء ويبل، يُمكن ان يكون قاتلًا.

ما هي أعراض داء ويبل؟ الأَعرَاض الرئيسيَّة لداء ويبل هي: مفاصل متورِّمة ومؤلمة

إسهَال (مُتكرِّر أو رخو أو مائيّ)

ألم في البطن

نقص الوَزن تنطوي الأَعرَاض الأخرى على: حُمَّى

عَدم الشعور بالجوع

فقر الدم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)، ويُمكن أن يجعل هذا المريض يشعر بالضعفِ والتعبِ

سعال

تورم العُقَد اللمفيَّة

إذا انتقلت العدوى إلى الدماغ، تخليط ذهني أو فقدان الذاكرة

كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من مرض ويبل؟ يُشخِّصُ الأطباءُ داء ويبل عن طريق إيجاد البكتيريا التي تسبب المرض في عينة خزعة مأخوذة من المِعَى الدقيق للمريض،بالنسبة إلى الخزعة، يأخذ الأطباءُ عَيِّنَة صغيرة من النسيجِ باستخدام أدوات على طرف منظار (أنبوب مُعاينة مرن)، ثُمَّ يتفحصون العيِّنة تحت المجهر.