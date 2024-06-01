ما هُوَ توسع الأوعية اللمفية المعوية؟

ما هُوَ توسع الأوعية اللمفية المعوية؟

الجهاز اللِّمفَي هو شبكة الأَوعِيَة التي تنتشر داخل الجسم.وتقوم هذه الأوعية بتصريف السائل الزائد والخلايا الميتة والجراثيم،وتساعد الأوعية اللمفية في الأمعاء الدقيقة على امتصاص الدهون والبروتينات من النظام الغذائي.

وتوسع الأوعية اللمفية المعوية Intestinal lymphangiectasia هُوَ حالةٌ من أوعية لمفاوية متضخمة غير طبيعية في الأمعاء الدَّقيقة.تتضخَّم الأوعية اللمفاوية لأنَّها مسدودة،ويحُول انسداد الأوعية اللمفاوية دُون امتصاص الأمعاء الدَّقيقة الدُّهون والبروتينات بشكل جيد.ويُسمَّى عدم امتصاص المواد المغذية سوء الامتصاص.