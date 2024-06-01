ما هُوَ توسع الأوعية اللمفية المعوية؟
الجهاز اللِّمفَي هو شبكة الأَوعِيَة التي تنتشر داخل الجسم.وتقوم هذه الأوعية بتصريف السائل الزائد والخلايا الميتة والجراثيم،وتساعد الأوعية اللمفية في الأمعاء الدقيقة على امتصاص الدهون والبروتينات من النظام الغذائي.
وتوسع الأوعية اللمفية المعوية Intestinal lymphangiectasia هُوَ حالةٌ من أوعية لمفاوية متضخمة غير طبيعية في الأمعاء الدَّقيقة.تتضخَّم الأوعية اللمفاوية لأنَّها مسدودة،ويحُول انسداد الأوعية اللمفاوية دُون امتصاص الأمعاء الدَّقيقة الدُّهون والبروتينات بشكل جيد.ويُسمَّى عدم امتصاص المواد المغذية سوء الامتصاص.
يمكن أن يولد المريض ولديه توسع الأوعية اللمفية المعوية، أو يمكن أن يُصاب به في مرحلة البلوغ من مضاعفات اضطرابات أخرى،
وتنطوي الأَعرَاض على إسهالٍ يكون دهنيًا وبرائحةٍ كريهةٍ وتورُّم في الساقين
بالنسبة إلى الأطفال الذي وُلِدُوا ولديهم توسع الأوعية اللمفية المعوية، لن يكون نموهم طبيعيًا وسيكونون قِصار القامة وناقصي الوزن.
يُعالجُ الأطباءُ سبب المُشكلة إن أمكن،
وللمُساعدة على تخفيف الأَعرَاض، يستطيع المريض تناول كميات أقل من الدهون والمزيد من البروتينات وأن يأخذ مُكملات.
ما الذي يُسبب توسع الأوعية اللمفية المعوية؟
السبب الرئيسي عند الصغار والأطفال هو:
ولادتهم مع أوعية لمفاوية لم تتشكَّل بشكلٍ صحيح
قد يُصاب البالغون بتوسع الأوعية اللمفية المعوية إذا كان لديهم:
سرطانات أو اضطرابات أخرى تسد الأوعية اللمفاوية في البطن
ما هِيَ أعراض توسع الأوعية اللمفية المعوية؟
تنطوي الأَعرَاض على:
تورُّم في ساق واحدةٍ أو الاثنتين
إسهال
شُعور بالتوعُّك في المعِدة وتقيُّؤ
براز دهنيّ
ألم في البطن
تباطؤ في النمو عند الأطفال
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من توسع الأوعية اللمفية المعوية؟
يُجري الأطباءُ اختبارات تنطوي على:
خزعة من المِعَى الدَّقيق
تصوير الأَوعِيَة اللِّمفية مع مادة ظليلة في بعض الأحيان
بالنسبة إلى خزعة المعى الدَّقيق، يأخذ الأطباءُ عَيِّنَة صغيرة من النسيجِ باستخدام أدوات على طرف المنظار (أنبوب مُعاينة مرن).ثُمَّ يتفحصون العيِّنة تحت المجهر.
بالنسبة إلى تصوير الأَوعِيَة اللِّمفية مع مادة ظليلة، يأخذ الأطباء صورًا بالأشعة السينية لجميع الأوعية اللمفاوية بعد حقن عامل تباين سائل في داخل الأوعية اللمفاوية في قدم المريض،ويجعل عامل التباين جميعَ الأوعية اللمفاوية تظهر في الأشعَّة السِّينية.
كما سيُجري الأطباء اختبارات دمويَّة للتحري عن مُضاعفاتٍ أيضًا.
كيف يُعالجُ الأطباءُ توسع الأوعية اللمفية المعوية؟
يُعالجُ الأطباءُ سبب توسع الأوعية اللمفية المعوية إن أمكنهم.
ويستطيع المريض التخفيف من الأعراض عن طريق:
اتِّباع نظام غذائي يحتوي على القليل من الدهون وغني بالبروتينات
استعمال مكملات الكالسيوم والفيتامينات
استعمال أنواع معيَّنة من الدُّهون تُسمَّى الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) والتي تكون صغيرة بما يكفي ليتمُّ امتصاصها مباشرةً من خلال الأمعاء ولا تمرُّ إلى الجهاز اللمفي.
يُمكن الحصول على فائدةٍ أحيانًا من خلال جراحة للأمعاء أو الأوعية اللمفاوية المسدُودة؟