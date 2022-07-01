المِعَى الدَّقيق هُوَ المكان الذي يجري فيه امتصاص الطعام،

يحدُث سوء الامتصاص عندما يكون لدى الشخص صعوبة في امتصاص المواد المغذية في الطعام،والمواد المغذية هي أشياء تُغذِّي الجسم،وهي تنطوي على البروتينات والكربوهيدرات والدُّهون والفيتامينات والمعادن.

ما هُوَ الذرَب المَدارِيّ؟ الذرب المداري Tropical sprue هو اضطراب نادر يُصيبُ الأشخاص في البلدان المدارية وشبه المدارية،وهو يسبب مشاكل في بطانة المِعَى الدَّقيق،ثم يُواجه المريض صعوبة في تفكيك (هضم) الطعام وامتصاص المواد المُغذِّية. تنطوي الأَعرَاض على شعور بالتوعُّك وبراز بلونٍ فاتح وإسهال ونقص في الوزن.

يتحرَّى الطبيبُ عن أعراضٍ عند شخصٍ يعيشُ في المناطق التي يشيع فيها هذا الاضطراب أو زارها منذ فترةٍ قريبةٍ (منطقة الكاريبي وجنوب الهند وجنوب شرق آسيا).

يستخدم الأطباء التتراسيكلين tetracycline (مضاد حيوي) لمُعالجة الذرب المداري

ما الذي يُسبِّب الذرب المداري؟ لا يعلم الأطباء ما الذي يُسبب الذرب المداري، ولكنهم يعتقدون أنه ربما ينجُم عن عدوى.

ما هِيَ أعراض الذرب المداري؟ قد تنطوي أعراض الذرب المداري على: براز يكون بلون فاتح ورخوًا ومتكتلًا ودهنيًا مع رائحةٍ كريهةٍ بشكلٍ غير اعتيادي

إسهال

حُمَّى

شعور عام بالمرض (توعُّك)

نقص في الوَزن

فقر الدم (انخفاض عدد كريات الدَّم الحمراء)، ويُمكن أن يجعل هذا المريض يشعر بالضعفِ والتعبِ

كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا الشخص يُعاني من الذرب المداري؟ سيشتبه الأطباء في الذرب المداري إذا كان الشخص: عاش في منطقة الكاريبي وجنوب الهند وجنوب شرق آسيا أو زار هذه المناطق منذ فترةٍ قريبة

لديه فقر في الدم (انخفاض عدد كريات الدم الحمراء)

لديه إسهَال يستمر لفترةٍ طويلةٍ قد يقوم الأطباءُ بالإجراءات التالية: خزعة من المعى الدَّقيق

اختبار الدَّم للتحرِّي عن سوء التغذية

اختبار البراز للتحرِّي عن سبب آخر للأعراض، مثل البكتيريا أو الطفيليَّات بالنسبة إلى الخزعة، يأخذ الأطباء عَيِّنَة صغيرة من النسيجِ باستخدام أدوات على طرف منظار (أنبوب مُعاينة مرن).ثُمَّ يتفحصون العينة تحت المجهر.