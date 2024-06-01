ما الذي يُسبِّبُ الدَّاء البطني؟

ما الذي يُسبِّبُ الدَّاء البطني؟

الداء الزلاقي (السيلياك) هو أحد اضطرابات المناعة الذاتية.يُعد الجِهازُ المَناعيّ جزءًا من النظام الدِّفاعي في الجسم الذي يُساعد على الوقاية من المرض والعدوى.عند الإصابة بمرضٍ للمناعة الذاتية، يقوم الجهاز المناعيّ بمُهاجَمة جزء من الجسم،

وبالنسبة إلى الدَّاء البطني، يستجيبُ الجِهاز المَناعيّ مع بروتين يُسمَّى الغلوتين، وهو موجود في حبوب مُعيَّنة،

ويُنتِجُ الجهاز المناعيّ أجسامًا مُضادَّة تُسبب الضررَ لبِطَانة الأمعاء الدَّقيقة،

ويحُول الضرر في بطانة الأمعاء دُون امتصاص المواد المغذية من الطعام.

تجعلُ الدهون غير المُمتصَّة البراز دهنيًا،

وتُسبب المواد المغذية الأخرى التي لم يجر امتصاصها غازات وإسهالًا.

الغلوتين هو بروتين موجود في القمح وأي شيء مصنوع من دقيق القمح،وهذا يعني أنه يُوجد غلوتين في الخبز والمعكرونة والكثير من المُعجَّنات.كما يوجد بعض الغلوتين في الشعير والجاودار أيضًا،بينما لا تحتوي الحبوب الأخرى على الغلوتين، مثل الشوفان،ولا يوجد الغلوتين في الخضروات أو الفواكه.

يسري الدَّاء البطني بين العائلات،ويرِثُ المريضُ ميلًا للإصابة به،ولكن يُصاب بعض الأشخاص فقط في العائلة بهذا المرض.