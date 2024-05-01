تصنعُ المعدةُ الحمض للمساعدة على هضم الطعام،

والارتجاع الحمضي هو عندما يتدفق حمض المعدة رجوعًا إلى الأعلى عبر المريء باتجاه الحلق،والمريء esophagus هُوَ الانبُوب الذي يصل الحلق بالمعدة.يمكن للارتجاع الحمضي أن يسبب ألمًا حارقًا في الجزء العلوي من البطن والصدر.ويُسمَّى الألم حرقة الفؤاد أحيانًا،

كما يُسمَّى الارتجاع الحمضي داء الارتجاع المِعديّ المريئي GERD أيضًا.

المريء