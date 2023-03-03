ما هي المعدة؟

ما هي المعدة؟

تُعد المعدة جزءًا من السبيل الهضمي.المعدة هي عضو كبير مجوَّفً ذو جدران عضليَّة قويَّة.يدخل الطعام والسوائل التي يبتلعها إلى المعدة من خلاله المريء esophagus.

تقوم الخلايا المُبطِّنة للمعدة بالخروج:

مخاط

حمض المعدة

إنزيم هاضم (يُسمى البيبسين pepsin)

يساعد المخاط على حماية المعدة من الحمض المَعِدي.يمكن لبعض الأدوية (مثل الأسبرين) وبعض أنواع البكتيريا أن تمنع المخاط من القيام بعمله ويسبب: قرحة المعدة.

حمض المعدة هو حمض الهيدروكلوريك hydrochloric acid.يساعد هذا الحمض على تفكيك الطعام.

يقوم إنزيم البيبسين بتفكيك البروتينات، مثل البروتينات الموجودة في اللحوم.

تقوم عضلات المعدة بالشد والاسترخاء لمزج الطعام مع الحمض والإنزيمات (عصائر المعدة).يؤدي هذا المزج مع وجود العصائر المعدية إلى تفكيك الطعام وتحويله إلى سائل يستطيع الجسم امتصاصه.كما تساعد العضلات على نقل الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة.