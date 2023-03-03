يُعد المستقيم والشرج من أجزاء السبيل الهضمي.

يربط المستقيم بين الأمعاء الغليظة والشرج.

يكون المستقيم فارغاً في الحالة العادية، وذلك لأن البراز يُخزَّن في الأمعاء الغليظة.

عندما تمتلئ الأمعاء، ينتقل البراز إلى المستقيم، ويشعر الشخص بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض.

يمكن للبالغين والأطفال الأكبر سناً مقاومة الرغبة بالتغوّط إلى حين الوصول إلى المرحاض.في حين لا يمتلك الرضع والأطفال الصغار، وبعض البالغين الذين يعانون من حالات عصبية أو عضلية، التحكم العضلي الكافي للانتظار.

الشَّرج هو فتحة في نهاية السبيل الهضمي يُطرح البرازُ من خلالها إلى خارج الجسم.تقوم حلقةٌ عضلية تُسمَّى المَصرَّة الشرجيَّة بإبقاء فتحة الشرج مُغلقةً إلى حينَ الذهاب إلى المرحاض.