يُعد المريء جزءًا من السبيل الهضمي.وهو "أنبوب الغذاء" الذي يصل الحلق بالمعدة.لا تنزلق الأطعمة والسوائل إلى أسفل المريء بسبب الجاذبية فقط.يكون المريء مُبطنًا بالعضلات التي تدفع الأطعمة والسوائل نحو الأسفل.

تلتف عضلات أخرى حول النهايتين العلوية والسفلية من المريء مثل الحلقات.تقوم هذه العضلات، والتي تسمى أيضًا المَصَرَّات، بإغلاق المريء حتى لا تتمكن محتويات المعدة من العودة إلى المريء أو الحلق.