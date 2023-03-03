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حقائق سريعة

المريء

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1444
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يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة لتزويد الجسم بما يحتاجه منها.

السبيل الهضمي (يُسمى أيضًا القناة الهضمية أو السبيل المعدي المعوي) هو الأنبوب المجوف الذي يمر عبره الطعام عند بلعه، ثم يجري هضمه، ثم طرحه كفضلات مع البراز.

ما هو المريء؟

يُعد المريء جزءًا من السبيل الهضمي.وهو "أنبوب الغذاء" الذي يصل الحلق بالمعدة.لا تنزلق الأطعمة والسوائل إلى أسفل المريء بسبب الجاذبية فقط.يكون المريء مُبطنًا بالعضلات التي تدفع الأطعمة والسوائل نحو الأسفل.

تلتف عضلات أخرى حول النهايتين العلوية والسفلية من المريء مثل الحلقات.تقوم هذه العضلات، والتي تسمى أيضًا المَصَرَّات، بإغلاق المريء حتى لا تتمكن محتويات المعدة من العودة إلى المريء أو الحلق.

كيف يعمل المَريء

عندما يقوم الشخصُ بالبلع، يتحرَّك الطعام من الفم إلى الحلق، والذي يُسمَّى البلعوم (1) أيضًا.تَفتح المصرَّةُ المَريئِيَّة العلويَّة (2) بحيث يمكن أن يدخلَ الطَّعَامُ إلى المَريء؛ وفيه تقوم موجاتٌ من التقلُّصات العضلية، تُدعََى التمعُّج peristalsis، بدفع الطعام إلى الأسفل (3)؛ثم يمرُّ الطعامُ من خلال الحجاب الحاجز (4) والمصرَّة المريئية السفليَّة (5) وينتقل إلى المعدة.

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محفوظة لشركة © 2024 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.