يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة لتزويد الجسم بما يحتاجه منها.وهو يشتمل على السبيل الهضمي بالإضافة إلى الأعضاء التي تتوضع خارج السبيل الهضمي ولكنها تساعد في عملية الهضم.

السبيل الهضمي (يُسمى أيضًا القناة الهضمية أو السبيل المعدي المعوي) هو الأنبوب المجوف الذي يمر عبره الطعام عند بلعه، ثم يجري هضمه، ثم طرحه كفضلات مع البراز.