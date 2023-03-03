يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة لتزويد الجسم بما يحتاجه منها.وهو يشتمل على السبيل الهضمي بالإضافة إلى الأعضاء التي تتوضع خارج السبيل الهضمي ولكنها تساعد في عملية الهضم.
السبيل الهضمي (يُسمى أيضًا القناة الهضمية أو السبيل المعدي المعوي) هو الأنبوب المجوف الذي يمر عبره الطعام عند بلعه، ثم يجري هضمه، ثم طرحه كفضلات مع البراز.
ما هو البنكرياس؟
البنكرياس هُو أحد الأعضاء المكونة للجهاز الهضمي.وهو يتوضَّع خلف المعدة ويتَّصل بالأمعاء الدقيقة من خلال أنبوب صغير مجوَّف يُسمى القناة البنكرياسيَّة.
يقوم البنكرياس بوظيفتين رئيسيتين:
إنتاج العصارات الهضمية
إنتاج الهرمونات
تتدفق العصارات الهضمية عبر قناة البنكرياس إلى الأمعاء الدقيقة.تساعد هذه العصارات على تفكيك الطعام وتعديل حمض المعدة.
يُفرز البنكرياس الهرمونات في مجرى الدَّم مُباشرةً.الهرمونات هي مواد كيميائيّة تحفز الخلايا أو الأنسجة الأخرى على العمل.الأنسولين هو هرمون مهم يصنعه البنكرياس.يتحكم الأنسولين في طريقة تعامل الجسم مع السكر (الغلوكوز)، وفي حال عدم توفر كميات كافية من الأنسولين فسوف يُصاب الشخص بداء السكري.
تحديد موضع البنكرياس