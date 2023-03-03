تُعد الأمعاء الغليظة جزءًا من السبيل الهضمي، وتسمى أيضًا القولون.وهي تربط الأمعاء الدقيقة مع المستقيم.الزَّائدة هي أنبوب صغير على شكل إصبع يتصل بالجزء الأول من الأمعاء الدَّقيقة.يُمكن أن تُصاب الزائدة بالعدوى وتسبِّبَ التهاب الزائدة appendicitis.

يكون الطعام المهضوم بشكل سائل عندما يصل إلى الأمعاء الغليظة.المهمة الرئيسية للأمعاء الغليظة هي امتصاص معظم الماء وإنتاج البراز الصلب.

توجد كميات هائلة من البكتريا في الأمعاءتعد هذه البكتيريا ضرورية ومفيدة.حيث تقوم بتصنيع بعض المواد الهامة، مثل فيتامين K.كما يمكن للبكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة أن تُنتج الغاز أيضًا.ولكن، يمكن لأنواع أخرى من البكتيريا أن تصل إلى الأمعاء الغليظة وتُسبب التهاب المعدة والأمعاء.