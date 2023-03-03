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حقائق سريعة

الأمعاء الغليظة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1444
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يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة لتزويد الجسم بما يحتاجه منها.

السبيل الهضمي (يُسمى أيضًا القناة الهضمية أو السبيل المعدي المعوي) هو الأنبوب المجوف الذي يمر عبره الطعام عند بلعه، ثم يجري هضمه، ثم طرحه كفضلات مع البراز.

ما هي الأمعاء الغليظة؟

تُعد الأمعاء الغليظة جزءًا من السبيل الهضمي، وتسمى أيضًا القولون.وهي تربط الأمعاء الدقيقة مع المستقيم.الزَّائدة هي أنبوب صغير على شكل إصبع يتصل بالجزء الأول من الأمعاء الدَّقيقة.يُمكن أن تُصاب الزائدة بالعدوى وتسبِّبَ التهاب الزائدة appendicitis.

يكون الطعام المهضوم بشكل سائل عندما يصل إلى الأمعاء الغليظة.المهمة الرئيسية للأمعاء الغليظة هي امتصاص معظم الماء وإنتاج البراز الصلب.

توجد كميات هائلة من البكتريا في الأمعاءتعد هذه البكتيريا ضرورية ومفيدة.حيث تقوم بتصنيع بعض المواد الهامة، مثل فيتامين K.كما يمكن للبكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة أن تُنتج الغاز أيضًا.ولكن، يمكن لأنواع أخرى من البكتيريا أن تصل إلى الأمعاء الغليظة وتُسبب التهاب المعدة والأمعاء.

تحديد موضع الأمعاء الغليظة

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محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.