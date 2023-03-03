تُعد الأمعاء الدقيقة جزءًا من السبيل الهضمي.تربط الأمعاء الدقيقة بين المعدة والأمعاء الغليظة.يَجرِي امتصاصُ معظم العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة.

تتكون الأمعاء الدقيقة من ثلاثة أجزاء:

الاثناعشرِي duodenum

الصائم jejunum

المعي اللفائفي ileum

الاثناعشرِي هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ويكون متصلًا بالمعدة.يخرج الطعامُ والسَّائل من المعدة ويدخلا الاثناعشرِي حيث تستمر عملية هضمه.تصل العصارات الهضمية من البنكرياس والصفراء (سائل أخضر يساعد على هضم الدهون) من المرارة والكبد إلى الاثناعشرِي من خلال أنابيب صغيرة تُسمَّى الأقنية أو القنيّات.تساعد هذه العصائر على تفكيك الطعام وتعديل حمض المعدة.تُفرز جدران الأمعاء الدقيقة مواد كيميائية تسمى الإنزيمات، وهي تساعد أيضًا على هضم الطعام.

الصائم jejunum واللفائفي ileum هما الجزءان الثاني والثالث من الأمعاء الدقيقة.وهما يقومان بامتصاص العناصر المغذية.

تكون جدران الأمعاء الدقيقة مُبطنة بالعضلات التي تتقلص لدفع الطعام على طول الأمعاء.