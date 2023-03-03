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حقائق سريعة
حقائق سريعة

الأمعاء الدقيقة

حسبThe Manual's Editorial Staff
تمت مراجعته شعبان 1444
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يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام إلى عناصر غذائية منفصلة لتزويد الجسم بما يحتاجه منها.

السبيل الهضمي (يُسمى أيضًا القناة الهضمية أو السبيل المعدي المعوي) هو الأنبوب المجوف الذي يمر عبره الطعام عند بلعه، ثم يجري هضمه، ثم طرحه كفضلات مع البراز.

ما هي الأمعاءُ الدقيقة؟

تُعد الأمعاء الدقيقة جزءًا من السبيل الهضمي.تربط الأمعاء الدقيقة بين المعدة والأمعاء الغليظة.يَجرِي امتصاصُ معظم العناصر الغذائية في الأمعاء الدقيقة.

تتكون الأمعاء الدقيقة من ثلاثة أجزاء:

  • الاثناعشرِي duodenum

  • الصائم jejunum

  • المعي اللفائفي ileum

الاثناعشرِي هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ويكون متصلًا بالمعدة.يخرج الطعامُ والسَّائل من المعدة ويدخلا الاثناعشرِي حيث تستمر عملية هضمه.تصل العصارات الهضمية من البنكرياس والصفراء (سائل أخضر يساعد على هضم الدهون) من المرارة والكبد إلى الاثناعشرِي من خلال أنابيب صغيرة تُسمَّى الأقنية أو القنيّات.تساعد هذه العصائر على تفكيك الطعام وتعديل حمض المعدة.تُفرز جدران الأمعاء الدقيقة مواد كيميائية تسمى الإنزيمات، وهي تساعد أيضًا على هضم الطعام.

الصائم jejunum واللفائفي ileum هما الجزءان الثاني والثالث من الأمعاء الدقيقة.وهما يقومان بامتصاص العناصر المغذية.

تكون جدران الأمعاء الدقيقة مُبطنة بالعضلات التي تتقلص لدفع الطعام على طول الأمعاء.

تحديد موضع الأمعاء الدقيقة

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.