ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الرَّتج؟

ما الذي يُسبِّبُ التهابَ الرَّتج؟

يحدث التهاب الرتج عند أشخاص داء الرتوج، وهُوَ حالة تتشكَّل فيها أكياس أو جيبات في المِعَى الغليظ،

وفي بعض الأحيان، يدخل البراز والبكتيريا إلى أحد الأكياس (الرتوج)، ممَّا يُسبِّبُ التهابًا وعدوى.

يحدث التهاب الرتج في الجزء الأسفل من المعى الغليظ عادةً،

وهُوَ يميلُ إلى أن يكون أكثر خطورة عند كبار السن وعند الأشخاص الذين يأخذون الستيرويدات القشرية.

إذا كان المريض يُعاني من داء الرُّتوج، سيواجه زيادةً في خطر الإصابة بالتهاب الرتج إذا كان: