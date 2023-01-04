الانثِقابُ هُوَ فتحةٌ.
السبيل الهضميّ هُو مجموعة من الأعضاء المجوّفة التي يمرُّ الطعامُ من خلالها عندَ بلعه وهضمه.هذه الأعضاء هي جزء من السبيل الهضمي
الجهاز الهضمي
ما هو انثقاب السبيل الهضمي؟
انثقاب السبيل الهضمي هو فتحة في أيٍّ من أعضائه.
يُمكن أن تُؤدِّي الإصاباتُ أو أمراض معيَّنة أو ابتلاع أشياء معيَّنة إلى حدوث ثقبٍ في السبيل الهضمي
تتسرَّب الأطعمة أو العُصارات الهضميَّة أو الفضلات من الثقب إلى الصدر أو البطن، وتُسبب توعّكًا شديدًا
يُعاني المريض من ألمٍ مفاجئ وشديد في الصدر أو البطن
يُجري الأطباءُ تصويرًا بالأشعة السينية، وفي بعض الأحيان تصويرًا مقطعيًا محوسبًا
يُعدُّ الانثقاب من الحالات الطبيَّة الطارئة التي تحتاجُ إلى جراحةٍ فوريَّة،
وقد يُتوفَّى الأشخاص إذا لم يُعالجوا.
ما الذي يسبّب انثقاب السبيل الهضمي؟
تعتمد أسبابُ الانثقاب على مكان الثقب في السبيل الهضمي.وتشتمل أسبابُ حدوثه على ما يلي:
الإصابة، كما في تلك الناجمة عن الطعن أو إطلاق النار أو حوادث السيّارات
ابتلاع شيء منحشر (جسم غريب)
ابتلاع مادة كيميائية، مثل الحمض، تُحدِث ثقبًا في المريء أو المعدة
التَّقيُّؤ الشديد
بعض الأمراض، مثل التهاب الرتوج، وداء القرحة الهضمية، وانسداد الأمعاء، وداء كرون، والتهاب القولون التَّقرُّحي
ما هي أعراضُ انثقاب السبيل الهضمي؟
تشتمل أعراضُ انثقاب السبيل الهضمي على:
ألم شديد ومفاجئ في البطن أو الصدر
التعرُّق
بطن يكون مؤلمًا وقاسيًا عندَ لمسه
الغثيان
التقيُّؤ
كيف يستطيعُ الأطباء معرفة انثقاب السبيل الهضمي؟
يقوم الأطباء بما يلي:
التصوير بالأشعَّة السِّينية للصدر والبطن
في بعض الأحيان، التَّصوير المقطعي المُحوسَب
كيف يعالج الأطبّاء انثقابَ السبيل الهضمي؟
يعالج الأطبّاء انثقابَ السبيل الهضمي كما يلي:
الجراحة الفورية لإغلاق الفتحة ووقف تسرُّب السوائل ومحتويات الأمعاء
إعطاء السوائل والمضادَّات الحيوية عن طريق الوريد