انثقاب السبيل الهضمي هو فتحة في أيٍّ من أعضائه.

يُمكن أن تُؤدِّي الإصاباتُ أو أمراض معيَّنة أو ابتلاع أشياء معيَّنة إلى حدوث ثقبٍ في السبيل الهضمي

تتسرَّب الأطعمة أو العُصارات الهضميَّة أو الفضلات من الثقب إلى الصدر أو البطن، وتُسبب توعّكًا شديدًا

يُعاني المريض من ألمٍ مفاجئ وشديد في الصدر أو البطن

يُعدُّ الانثقاب من الحالات الطبيَّة الطارئة التي تحتاجُ إلى جراحةٍ فوريَّة،