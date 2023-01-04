ما هو الفتق؟
الفتق hernia هو بروز عضو من خلال فتحة في العضل أو النسيج الذي يُثبته في مكانه.
هناك أنواع عديدة ومُختلفة للفتوق.يُعدُّ اتبارز في جدار البطن أكثر أنواع الفتوق شيوعًا، فتق جدار البطن.والعضو المُسبِّب للفتق هو الأمعاء الدقيقة.
ما هو الفتقُ الأربي؟
الفتق الأربي inguinal hernia فتقٌ شائع في جدار البطن.وهو يظهر في الطية أعلى الفخذ، أو يكون أحيانًا في كيس الصفن (الكيس الذي يحمل الخصيتين) عندَ الذكور.
الفتق الأربي أكثر شيوعًا عند الرجال
يُعاني المريض من بروزٍ في المنطقة الأربية (أعلى الفخذ)، مؤلم أو غير مؤلم
قد يؤدي رفع الأشياء الثقيلة أو الشَّدُّ إلى جعل الفتق أشدُّ وضوحًا، ولكن دون أن يكون هو السبب في تشكُّل الفتق.
إذا انحشر جزء من الأمعاء في أعلى الفخذ أو كيس الصفن، فقد يؤدي ذلك إلى انسداد جريان الدَّم إلى الأمعاء وإلى تموّت جزء منها
في بعض الأحيان، يعالج الأطباء الفتق الأربي بالجراحة
ما هي أعراضُ الفتق الأربي؟
يكون العَرَض الوحيد للفتق الأربي عادةً هو:
البروز غير المؤلم في أعلى الفخذ أو في كيس الصَّفن.
وقد يزداد حجمُ البروز عندَ الوقوف، ويصبح أصغر عندَ الاستلقاء.يكون بوسع المريض أو الطبيب دفع البروز نحو البطن عادةً.
يصبح الفتق منحبسًا عندما تنحشر عروة من الأمعاء في الفتق.وهذا ما قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء
كما يصبح الفتق مختنقًا عند حدوث انحباسٍ شديد للأمعاء، بحيث يتوقّف الجريان الدموي إليهايمكن أن يتموّت جزء الأمعاء الذي لا يحصل على ما يكفي من الدَّم، وإذا لم تجرِ مُعالجته، يُمكن أن يُؤدّي إلى وفاة الشخص.يمكن للفتق المختنق أن يسبّب الأَعرَاض التالية:
ألم في الصدر يتفاقم مع مرور الوقت
شعور بالغثيان والتقيُّؤ
إيلام عندما لمس موضع التبارز
بالتَّزامن مع حدوث احمرارٍ في الجلد في بعض الأحيان
كيف يستطيعُ الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا فتق أربي؟
يقوم الأطباء باختبار الفتق الأربي باستخدام:
الفحص
الاختبارات التصويريَّة، مثل التصوير بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعيّ المُحوسَب
يقوم الطبيب بفحص المنطقة الأربية للمريض وهو في وضعيَّة الوقوف، ويطلب منه أن يسعل.فإذا كان الشخص مصابًا بالفتق الأربي، يؤدي السعال إلى بروز الفتق نحو الخارج، ممَّا يُسهِّل اكتشافه من قِبَل الطبيب.كما ينطوي فَحصُ الطَّبيب للرجال على وضع إصبعه في الطيَّة فوق الجزء العلوي من كيس الصَّفن، ثم يدفعها نحو الأعلى للتَّحرِّي عن الفتق.
كيف يُعالج الأطباء الفتق الأربي؟
إذا لم يسبِّب الفتق الأربيّ أيَّة أعرَاض، فهو لا يحتاجُ إلى مُعالَجة؛
ولكن، يجري الأطباء جراحة لإصلاح الفتق الأربي إذا كان المريض:
امرأة، مع أو من دون أعراض
رجلًا يعاني من أعراض
إذا كان المريض يعاني من فتقٍ مُختنقٍ أو فتقٍ مُحبسٍ، سيحتاج إلى جراحة طارئة.