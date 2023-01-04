يكون العَرَض الوحيد للفتق الأربي عادةً هو:

البروز غير المؤلم في أعلى الفخذ أو في كيس الصَّفن.

وقد يزداد حجمُ البروز عندَ الوقوف، ويصبح أصغر عندَ الاستلقاء.يكون بوسع المريض أو الطبيب دفع البروز نحو البطن عادةً.

يصبح الفتق منحبسًا عندما تنحشر عروة من الأمعاء في الفتق.وهذا ما قد يؤدي إلى انسداد الأمعاء

كما يصبح الفتق مختنقًا عند حدوث انحباسٍ شديد للأمعاء، بحيث يتوقّف الجريان الدموي إليهايمكن أن يتموّت جزء الأمعاء الذي لا يحصل على ما يكفي من الدَّم، وإذا لم تجرِ مُعالجته، يُمكن أن يُؤدّي إلى وفاة الشخص.يمكن للفتق المختنق أن يسبّب الأَعرَاض التالية: