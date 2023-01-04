ما هو التِهابُ الزَّائِدَة؟
الزائدة appendix أنبوب صغير على شكل إصبع، يتوضَّع في أوّل الأمعاء الغليظة (على الأعور).التِهابُ الزَّائِدَة appendicitis هو التهاب يتسبَّب في تورُّم الزائدة وإصابتها بالعدوى.
وهو مشكلةٌ شائعة؛
الأَعرَاضُ الشائعة هي ألم البطن والشعور بالغثيان والحمَّى
يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة التِهابُ الزَّائِدَة بالجراحة والمضادَّات الحيويَّة
إذا لم تجرِ مُعالَجَة التهاب الزائدة، فقد تنفجر (تتمزَق).يُؤدِّي هذا إلى عدوى في البطن تُسمَّى التهاب الصفاق.يُمكن أن يُشكل التهاب الصفاق تهديدًا على الحياة.
(انظر أيضًا التهاب الزائدة عندَ الأطفال).
ما الذي يُسبِّبُ التهاب الزَّائدة؟
ينجم التهابُ الزائدة عادةً عن حدوث انسدادٍ فيها، بقطعة صغيرة من البراز الصلب على سبيل المثال.تسبب هذه العدوى آلامًا شديدة وتورمًا.
ما هي أعراضُ التهابُ الزائدة؟
تنطوي أعراضُ التهاب الزائدة على ما يلي:
ألم يبدأ في الجزء الأوسط من أعلى البطن، وينتقل إلى الجزء السفلي الأيمن منه
ألم يتفاقم تدريجيًا خلال يوم أو يومين
يزداد الألمُ بالحركة أو السّعال، أو عندما يضغط شخصٌ ما على البقعة المؤلمة
نََقص الشَّهية
الشعور بالغثيان والتقيُّؤ
حمى طفيفة (100 درجة إلى 101 درجة فهرنهايت، أو 37.5 درجة إلى 38 درجة مئوية) أحيانًا
بالنسبة إلى العديد من الأشخاص والرضّع والأطفال:
قد يكون الألمُ منتشرًا في جميع أنحاء البطن، وليس في الجزء السفلي الأيمن فقط
عند كبار السنّ والنساء الحوامل:
قد يكون الألم أقل شدَّة وأقل إيلامًا في منطقة البطن
إذا انفجرت الزائدة الدودية:
قد يحتاجُ المريضُ إلى الاستلقاء بشكلٍ مستوٍ لساعاتٍ عديدة،
ثم يصبح الألم شديدًا
وقد تنتشر العَدوَى داخل البطن (حالة تسمَّى التهاب الصِّفاق).
يمكن أن تنتشر العدوى إلى مجرى الدَّم، ممَّا يؤدي إلى توقف بعض الأعضاء عن العمل بشكلٍ طبيعي (الإنتان) وانخفاض ضغط الدَّم بشكل خطير (صدمة إنتانية)
كيف يمكن للأطبَّاء معرفة ما إذا كان لديَّ التهاب الزائدة؟
يمكن للأطباء تشخيص التهاب الزائدة اعتمادًا على الأعراض ونتائج الفَحص السَّريري عادةً.ويقومون بما يلي عادة:
وهم أكثر ميلًا لاستخدام الموجات فوق الصوتية لدى الأطفال، والتصوير المقطعيّ المُحوسَب لدى البالغين.
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهاب الزائدة؟
يُعالَج الأطبَّاء التهاب الزائدة بـ:
الجراحة لاستئصال الزائدة، إما من خلال جرح مفتوح أو منظار البطن
إعطاء المضادَّات الحيوية مباشرةً عن طريق الوريد
إذا كان الزائدة قد انفجرت بالفعل في وقت الجراحة، فسوف تحتاج إلى البقاء في المستشفى والحصول على المضادَّات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد لمدّة أطول لتجنُّب الإنتان.