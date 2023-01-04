الزائدة appendix أنبوب صغير على شكل إصبع، يتوضَّع في أوّل الأمعاء الغليظة (على الأعور).التِهابُ الزَّائِدَة appendicitis هو التهاب يتسبَّب في تورُّم الزائدة وإصابتها بالعدوى.

وهو مشكلةٌ شائعة؛

الأَعرَاضُ الشائعة هي ألم البطن والشعور بالغثيان والحمَّى

يقوم الأطباءُ بمُعالَجَة التِهابُ الزَّائِدَة بالجراحة والمضادَّات الحيويَّة

إذا لم تجرِ مُعالَجَة التهاب الزائدة، فقد تنفجر (تتمزَق).يُؤدِّي هذا إلى عدوى في البطن تُسمَّى التهاب الصفاق.يُمكن أن يُشكل التهاب الصفاق تهديدًا على الحياة.

(انظر أيضًا التهاب الزائدة عندَ الأطفال).