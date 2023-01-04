لدى الإنسان أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة.المعى الدقيق هو أنبوب ملتفّ طويل يصل المعدةَ بالأمعاء الغليظة.تكون الأمعاء الغليظة أقصر، ولكن أعرض، وتتجه من نهاية الأمعاء الدقيقة إلى المستقيم.تتلقى الأمعاءُ الطعام والسوائل من المعدة.وهي تقوم بهضم معظم هذه المواد وامتصاصها.وما تبقّى من ذلك يترك الجسم على شكل براز يُطرَح من خلال المستقيم والشرج.

يمكن أن تصبح الأمعاء الدقيقة والكبيرة مسدودة.

والأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لذلك عندَ البالغين هي تندُّب الأنسجة النَّاجم عن جراحة سابقة في البطن أو الفتوق أو الأورام.

لا يستطيع الطعام والسوائل المرورَ عبر الأمعاء المسدودة،

حيث يتضخَّم هذا الجزء من الأمعاء مع امتلائه بالطعام والسوائل ومُفرَزات الجهاز الهضمي والغاز.

ويُعاني المريض من ألم بطن تشنُّجي، ويشعر بالغثيان، وقد يتقيَّأ

يكتشف الأطباء الانسدادَ بصور الأشعَّة السِّينية

وقد يحتاج المريض إلى الجراحة لإزالته.

ولكن، إذا لم تجرِ مُعالجته، يمكن أن تتمزّق الأمعاء وتسبِّب تورمًا وعدوى داخل البطن

إذا انفجرj الأمعاء المسدودة (انثقبت) وأصابت الجزء الداخلي من البطن بالعدوى، ممَّا قد يُسبب المرض الشديد والوفاة