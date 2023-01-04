ما هو الانسدادُ المعوي؟
لدى الإنسان أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة.المعى الدقيق هو أنبوب ملتفّ طويل يصل المعدةَ بالأمعاء الغليظة.تكون الأمعاء الغليظة أقصر، ولكن أعرض، وتتجه من نهاية الأمعاء الدقيقة إلى المستقيم.تتلقى الأمعاءُ الطعام والسوائل من المعدة.وهي تقوم بهضم معظم هذه المواد وامتصاصها.وما تبقّى من ذلك يترك الجسم على شكل براز يُطرَح من خلال المستقيم والشرج.
يمكن أن تصبح الأمعاء الدقيقة والكبيرة مسدودة.
والأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لذلك عندَ البالغين هي تندُّب الأنسجة النَّاجم عن جراحة سابقة في البطن أو الفتوق أو الأورام.
لا يستطيع الطعام والسوائل المرورَ عبر الأمعاء المسدودة،
حيث يتضخَّم هذا الجزء من الأمعاء مع امتلائه بالطعام والسوائل ومُفرَزات الجهاز الهضمي والغاز.
ويُعاني المريض من ألم بطن تشنُّجي، ويشعر بالغثيان، وقد يتقيَّأ
يكتشف الأطباء الانسدادَ بصور الأشعَّة السِّينية
وقد يحتاج المريض إلى الجراحة لإزالته.
ولكن، إذا لم تجرِ مُعالجته، يمكن أن تتمزّق الأمعاء وتسبِّب تورمًا وعدوى داخل البطن
إذا انفجرj الأمعاء المسدودة (انثقبت) وأصابت الجزء الداخلي من البطن بالعدوى، ممَّا قد يُسبب المرض الشديد والوفاة
الجهاز الهضمي
ما الذي يُسبب الانسداد المعوي؟
ينجم الانسداد المعوي في الرضّع عن:
بعض العيوب الولادية
العقي (مادة برازيَّة عقيمة خضراء داكنة يجري إنتاجها في الأمعاء قبل الولادة).
انفِتال عروة من الأمعاء
قطعة ضيّقة أو مفقودة من الأمعاء
انزلاق أحد أجزاء الأمعاء في جزءٍ آخر (يسمى ذلك الانغلاف)
جسم يبتلعه الطفل
ولدى البالغين، ينجم الانسداد المعوي عن:
نسيج مُتندِّب بسبب جراحة سابقة في البطن
فتق hernia
سرطان
كتلة صلبة من البراز
ما هي أعرَاض الانسداد المعوي؟
تتضمّن أعراض انسداد الأمعاء عادةً ما يلي:
المغص أو الألم في البطن
التَّطبُّل وتشكّل الغازات
عَدم الشعور بالجوع
التقيُّؤ
عدم خروج البراز والغازات
ينقطع جريان الدَّم إلى جزءٍ الأمعاء المسدودة في بعض الأحيان.وإذا حدث ذلك، سوف تموتُ بعض الأمعاء، وقد يحدث:
ألم شديد وثابت
حمّى ناجمة عن العدوى
انخفاض ضغط الدم وتوقّف بعض الأعضاء عن العمل (إنتان)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخصُ مُصابًا بالانسداد المعوي؟
إذا اشتبه الأطبّاءُ بالانسداد المعوي، فغالبًا ما يلجؤون إلى:
كيف يُعالج الأطبّاء الانسداد المعوي؟
يطلب الأطباء من المريض البقاء في المستشفى، و
ألّا يأكل أو يشرب أيّ شيء
ويمرّرون أنبوبًا عبر الأنف إلى الأمعاء (NG tube) لامتصاص كل شيء وراء الانسداد
يعطون المريض السوائل عبر الوريد مباشرةً
يزول الانسداد في بعض الأحيان بأنبوب الشفط.ولكن، إذا لم يشفَ، قد يحتاج المريض إلى جراحة لإصلاح الانسداد.