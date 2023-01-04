لا تظهر أعراض عندَ العديد من المصابين بالقرحة الهضمية،وعندما تحدث أعراض، يكون العرض الأكثر شيوعًا هُو:

ألم في البطن يتراوح بين الخفيف إلى المتوسط (يمكن أن يكون شعورًا بالحرق والثِّقل والوجع في الجزء الأوسط العلوي من البطن تحت عظم الصدر مباشرةً)،

ويحدث الألم ويزول عادةً.يجعل تناول الطعام قرحات الاثناعشري تتحسَّن عادةً، ولكن الألم يعود من جديد خلال بضعة ساعات،كما أن أخذ مُضادات الحموضة أيضًا يجعل الألم أفضل عادةً.

تنطوي الأَعرَاض الأخرى على:

شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ

الشعور بالامتلاء