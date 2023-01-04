العدوى ببكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة Helicobacter pylori هي عدوى بكتيريَّة تُسبِّبُ التهابًا في بطانة المعدة وقرحات في المعدة أو المِعَى،وغالبًا ما تُختَصر تسميتها إلى H. pylori.

يُمكن للعدوى ببكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة إلى التهاب المعدة وداء القرحة الهضمية.إذا لم تُعالَج عدوى الملوية البوابية ، فإنها تزيدُ من خطر الإصابة بسرطان المعدة.