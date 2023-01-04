ما هِيَ العدوى بالمَلويَّة البوابيَّة؟
العدوى ببكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة Helicobacter pylori هي عدوى بكتيريَّة تُسبِّبُ التهابًا في بطانة المعدة وقرحات في المعدة أو المِعَى،وغالبًا ما تُختَصر تسميتها إلى H. pylori.
يُمكن للعدوى ببكتيريا المَلويَّة البوَّابيَّة إلى التهاب المعدة وداء القرحة الهضمية.إذا لم تُعالَج عدوى الملوية البوابية ، فإنها تزيدُ من خطر الإصابة بسرطان المعدة.
تنجم العدوى عن نوعٍ من البكتيريا تُسمَّى المَلويَّة البوَّابيَّة Helicobacter pylori،
وهي عدوى شائعة جدًّا، حيث يُصاب بها نحو نصف الأشخاص في عمر 60 عامًا،
وتنتقل عدوى الملوية البوابية من شخص لآخر من خلال التقبيل والمخالطة وعدم غسل اليدين بعد التبرُّز.
لا تظهر أعراضٌ عند الكثير من الأشخاص، ولكن قد يُعاني الشخص من ألمٍ في الجزء العلوي من البطن،
ويُعالج الأطباء عدوى الملوية البوابية H. pylori بالمضادَّات الحيوية.
ما هي أعرَاض العدوى بالملوية البوابية؟
قد لا تظهر أيَّة أعرَاض عند المريض،وإذا ظهرت أعراض، ستنطوي على:
ألم في الجزء العلوي من البطن
عُسر الهضم
انزعاج في البطن (شعور بوجود غاز أو إحساس بالامتلاء أو حرقة)
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص عدوى بالملوية البوابية؟
قَد يشتبهُ الأطباءُ في عدوى الملوية البوابية H. pylori استِنادًا إلى الأَعرَاض،وللتأكُّد من الحالة، سيُجرون اختبارات مثل:
اختبارات التنفُّس أو البراز
تنظير عُلوي (استخدام أنبوب معاينة مرن لتفحص المعدة)
كيف يُعالج الأطباءُ عدوى الملوية البوابية؟
يقوم الأطباء بمُعالجة عدوى الملوية البوابية H. pylori باستخدام:
مُضادات حيوية
دواء للتقليل من كمية حمض المعدة (مثبط مضخة البروتون)
وبعدَ المعالجة، سيكرر الأطباء اختبارات التنفُّس أو البراز للتأكُّد من زوال العدوى.