ما هي أعرَاض التهاب المعدة؟

ما هي أعرَاض التهاب المعدة؟

قَد لا يُسببُ التهابُ المعدة أعراضًا،

وإذا ظهرت أعراض، قد تنطوي على:

ألم أو انِزعَاج في البطن، وذلك في الجزء الأوسط العلوي عادةً

شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ

إذا سبب التهاب المعدة نزفًا في المعدة، قد يحدث الآتي عند المريض: