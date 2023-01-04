ما هو التهاب المعدة؟
التهاب المعدة هو الالتهاب (التهيُّج) في بطانة المعدة.ويمكن أن يحدُث ويزول بسرعة (حادّ)، أو يستمرُّ لفترة طويلة (مُزمِن)، وذلك استنادًا إلى السببِ.
قد ينجم التهاب المعدة عن عدوى أو شدَّة أو دواء،
وقد يُعاني المريض من ألمٍ أو انِزعَاجٍ في منطقة البطن، ويشعر بتوعك في المعدة أو يتقيَّأ دمًا.
قد يحتاجُ الأطباءُ إلى تفحُّص المعدة من الداخل باستخدام أنبوب مُعاينة مرن،
وسيُعطون المريض دواءً للتقليل من كمية الحمض في المعدةِ.
ما الذي يُسبِّبُ التهابَ المعدة؟
تنطوي الأسباب الشائعة لالتهاب المعدة على:
شرب الكحول أو مواد أخرى مُخرِّشة تُسبب الضررَ لبطانة المعدة
عَدوى، وأكثرها شيوعًا ببكتيريا تُسمَّى المُلوية البوابية
شدَّة، بما فيها الشدَّة الناجمة عن إصابةٍ خطيرةٍ أو مرضٍ
أدوية تُهيِّج المعدة، بما فيها أنواع معيَّنة من مُسكِّنات الألم (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين أو الإيبوبروفين)
ما هي أعرَاض التهاب المعدة؟
قَد لا يُسببُ التهابُ المعدة أعراضًا،
وإذا ظهرت أعراض، قد تنطوي على:
ألم أو انِزعَاج في البطن، وذلك في الجزء الأوسط العلوي عادةً
شُعور بالتوعُّك في المعدة أو تقيُّؤ
إذا سبب التهاب المعدة نزفًا في المعدة، قد يحدث الآتي عند المريض:
يتقيَّأ دمًا أو مادة داكنة تبدو مثل ثفل القهوة
يكون برازه بلونٍ داكنٍ
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب في المعدة؟
يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان الشخص يُعاني من التهاب المعدة استنادًا إلى الأعراض لديه غالبًا،ولن تكون هناك حاجة إلى اختبارات عادةً.
في بعض الأحيان، قد يقوم الأطباء بالآتي:
تفحض المعدة بمنظار (أنبوب معاينة مرن)
إجراء خزعة (أخذ عيِّنة من بطانة المعدة لتفحُّصها تحتَ المجهر)
كيف يُعالِجُ الأطباءُ التهابَ المعدة؟
يُعالجُ الأطباءُ الأعراضَ بأدويةٍ، مثل:
مضادَّات الحموضة antacids، وهي تُعدِّل الحمض في المعدة ويُمكن الحصول عليها من دون وصفةٍ طبيةٍ
أدوية خافضة للحمض، وهي تجعل المعدة تُنتج كميات أقل من الحمض
مُضادات حيوية، وذلك إذا كان التهاب المعدة ناجمًا عن عدوى ببكتيريا الملوية البوابية
كما سيُطلب الأطباء من المريض تجنُّب أطعمة ومشروبات معيَّنة والتوقف عن أخذ أدوية تُسبب الضررَ لبطانة المعدة، مثل الأسبرين أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى (مثل الإيبوبروفين).