ما هُوَ التهاب البنكرياس المزمن؟
التهاب البنكرياس هو التهاب يُصيب البنكرياس،والبنكرياس هو عضو في أعلى البطن يصنع عُصارة تساعد على هضم الطعام،كما يصنع الأنسولين أيضًا الذي يُساعِدُ على ضبط سكَّر الدَّم.
يُعد التهاب البنكرياس المزمن حالة طويلة الأمد.يتشكل النسيج التندبي في البنكرياس ويستمرُّ في التسبب بمشاكل.يُسمَّى التهاب البنكرياس الذي يبدأ فجأةً .يُمكن أن يُسبب التهاب البنكرياس الحاد الذي يحدث مرارًا وتكرارًا التهابَ البنكرياس المُزمن.
يُسبب التهاب البنكرياس المزمن ألمًا في البطن،
وقد يكون الألم مستمرًا أو قد يحدث ويزول،
ويتوقَّف البنكرياس عن صنع العُصارة التي تساعد على هضم الطعام.
في بعض الأحيان، يُسبِّبُ التهاب البنكرياس المزمن ضرراً للخلايا التي تصنع الأنسولين ويُصاب المريض بالسكري.
تنطوي المُعالجة على تغيير النظام الغذائي وأخذ أدوية خاصة للمساعدة على هضم الطعام، وتجنب الكحول وأخذ أدوية لتخفيف الألم
البنكرياس
ما الذي يُسبِّب التهابَ البنكرياس المزمن؟
تنطوي أسباب التهاب البنكرياس المزمن على:
مُعاقرة الخمرة بشكل مفرط ولمدة طويلة
وجود جين (سِمَة جسدية يرثها المريض من أحد الوالدين) لاضطراب مُعيَّن، مثل التليف الكيسي أو التهاب البنكرياس الوراثيّ أو التهاب البنكرياس بالمناعة الذاتية
لا يُوجَد سبب واضح في بعض الأحيان
ما هِيَ أعراض التهاب البنكرياس المُزمن؟
العرض الرئيسي هو:
ألم في الجزء العلويّ من البطن (المنطقة تحت عظم الصدر)،
وقد يأتي الألم على شكل واحدٍ من أنماط عديدة:
ألم يزول أو يتحسن ولكنه يستمر في العودة
ألم شديد يستمر لساعات عديدة أو حتى أيام عديدة
كما قَد تظهر أعراض أخرى أيضًا، مثل:
براز كُتلي كريه الرائحة بشكل غير مألوف وبلونٍ فاتح
نَقص الوَزن وسوء التغذية
ارتفاع سكر الدَّم بسبب السكري
يُمكن أن يزيد التِهاب البنكرياس المزمن من خطر سرطان البنكرياس.
كيف يستطيع الأطباءُ معرفة ما إذا كان لدى الشخص التِهاب البنكرياس المزمن؟
يُجري الأطباءُ اختبارات مُعيَّنة، مثل:
اختبارات الدم
اختبارات البراز لمعرفة ما إذا كان الشخص يمتصّ الطعام
تصوير البطن بالأشعَّة السِّينية
صوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنين المغناطيسيّ MRCP (وهُوَ نوع خاص من التصوير بالرنين المغناطيسي يُمكِّنُ الطبيب من مشاهدة الكبد أو المرارة أو قنوات الصفراء أو القناة البنكرياسية)
الموجات فوق الصوتية بالتنظير الداخلي endoscopic ultrasound (نوع خاص من الموجات فوق الصوتية يُستخدم فيه أنبوب طويل يمر عبر الفم ونحو الأمعاء)
كيف يعالج الأطباء التِهابَ البنكرياس المُزمن؟
يُعالجُ الأطباءُ الألم الناجم عن التهاب البنكرياس المزمن عن طريق:
الطلب من المريض أن يصُوم، ويعني هذا عدم الأكل أو الشرب لفترة معيَّنة من الزمن حتى يرتاح البنكرياس والمِعَى
إعطاء المريض سوائل في وريدٍ
إعطاء المريض مُسكِّناً للألم
قد يضطر المصابين بالتهاب البنكرياس الشديد إلى البقاء في المستشفى.
يُعالج الأطباء المشاكل الهضمية الناجمة عن التهاب البنكرياس عن طريق الطلب من المريض أن:
يتناول من 4 إلى 5 وجبات قليلة الدسم في اليوم
يأخذ خلاصة إنزيم البنكرياس للمساعدة على هضم الطعام بشكلٍ أفضل
يأخذ فيتامينات مُعيَّنة في بعض الأحيان، مثل فيتامين A وD وE وK.
سيطلب الأطباء من المريض تجنب الكحول والتوقف عن التدخين وتناول كميات أقل من الدهون في نظامه الغذائي.
قد يحتاجُ المريض إلى معالجة للمشاكل الناجمة عن التهاب البنكرياس المزمن، مثل دواء أو الأنسولين للسكري.
قد يستخدم الأطباءُ الجراحة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن إذا كان المريض يُعاني من ألمٍ شديد ولم تُساعده مُعالجَات أخرى،وقد يستأصلون جزءًا من البنكرياس المُصاب، أو يفتحون قناة البنكرياس، أو يقطعون الأعصاب بالقرب من البنكرياس لتخفيف الألم.