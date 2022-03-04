ما هُوَ التهاب البنكرياس المزمن؟

ما هُوَ التهاب البنكرياس المزمن؟

التهاب البنكرياس هو التهاب يُصيب البنكرياس،والبنكرياس هو عضو في أعلى البطن يصنع عُصارة تساعد على هضم الطعام،كما يصنع الأنسولين أيضًا الذي يُساعِدُ على ضبط سكَّر الدَّم.

يُعد التهاب البنكرياس المزمن حالة طويلة الأمد.يتشكل النسيج التندبي في البنكرياس ويستمرُّ في التسبب بمشاكل.يُسمَّى التهاب البنكرياس الذي يبدأ فجأةً .يُمكن أن يُسبب التهاب البنكرياس الحاد الذي يحدث مرارًا وتكرارًا التهابَ البنكرياس المُزمن.

يُسبب التهاب البنكرياس المزمن ألمًا في البطن،

وقد يكون الألم مستمرًا أو قد يحدث ويزول،

ويتوقَّف البنكرياس عن صنع العُصارة التي تساعد على هضم الطعام.

في بعض الأحيان، يُسبِّبُ التهاب البنكرياس المزمن ضرراً للخلايا التي تصنع الأنسولين ويُصاب المريض بالسكري.

تنطوي المُعالجة على تغيير النظام الغذائي وأخذ أدوية خاصة للمساعدة على هضم الطعام، وتجنب الكحول وأخذ أدوية لتخفيف الألم