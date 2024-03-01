ما الذي يُسبِّبُ التِهابَ البنكرياس الحادّ؟

ما الذي يُسبِّبُ التِهابَ البنكرياس الحادّ؟

تنطوي الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحادّ على:

حصيات المرارة (مادة صلبة تتشكَّل في المرارة)

معاقرة الخمرة بشكل مستمر ومفرط

يمكن أن تخرج حصيات المرارة من المرارة وتلتصق في المكان الذي تلتقي فيه أنابيب التصريف من المرارة والبنكرياس مع بعضها بعضًا،وتحول هذه الحصيات دُون خروج العصارات الهضمية من البنكرياس.

يُؤدِّي شرب الكثير من الكحول لسنواتٍ عديدة إلى ضررٍ في البنكرياس،وكلَّما ازدادت كمية الكحول التي يشربها الشخص واستمر في فعل هذا لمدة طويلةٍ، سيكون أكثر ميلًا لأن يُصاب بالتهاب البنكرياس.

تنطوي الأَسبَاب الأخرى العديدة والأقل شيوعًا لالتهاب البنكرياس الحاد على: