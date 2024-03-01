ما هُوَ التهاب البنكرياس الحادّ؟
التهاب البنكرياس pancreatitis هو التهاب (تورُّم) في البنكرياس،والبنكرياس هُوَ عضو في أعلى البطن يصنع عُصارة تُساعد على هضم الطعام،كما يصنع الأنسولين أيضًا الذي يُساعِدُ على ضبط سكَّر الدَّم.
التهاب البنكرياس الحاد هو التهاب البنكرياس الذي يبدأ على نحو مفاجئ ثم يهدأ عادة.ويُسمَّى التهاب البنكرياس على المدى الطويل التهاب البنكرياس المزمن.
ينجم التهاب البنكرياس الحاد عن حُصيَّات المرارة أو عن طريق شرب الكثير من الكحول لفترة طويلة عادةً،
ويتراوح التهاب البنكرياس بين الخفيف إلى الخطير جدًا.
يُسبب التهاب البنكرياس الحاد ألمًا شديدًا في البطن،
وسوف يقوم الأطباء برعاية المريض في المستشفى، حتى إذا كان التهاب البنكرياس الحاد خفيفًا.
البنكرياس
ما الذي يُسبِّبُ التِهابَ البنكرياس الحادّ؟
تنطوي الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحادّ على:
حصيات المرارة (مادة صلبة تتشكَّل في المرارة)
معاقرة الخمرة بشكل مستمر ومفرط
يمكن أن تخرج حصيات المرارة من المرارة وتلتصق في المكان الذي تلتقي فيه أنابيب التصريف من المرارة والبنكرياس مع بعضها بعضًا،وتحول هذه الحصيات دُون خروج العصارات الهضمية من البنكرياس.
يُؤدِّي شرب الكثير من الكحول لسنواتٍ عديدة إلى ضررٍ في البنكرياس،وكلَّما ازدادت كمية الكحول التي يشربها الشخص واستمر في فعل هذا لمدة طويلةٍ، سيكون أكثر ميلًا لأن يُصاب بالتهاب البنكرياس.
تنطوي الأَسبَاب الأخرى العديدة والأقل شيوعًا لالتهاب البنكرياس الحاد على:
أدوية مُعيَّنة أو مُعالجات هرمونية (الإستروجين)
ارتفاع مستويات الدهون في الدم
حالات مُعيَّنة من العدوى
إصابة في البنكرياس
نوع من أنواع التهاب البنكرياس يُمكن أن ينتقل إلى الشخص عن طريق الوراثة
ما هِيَ أعراض التِهاب البنكرياس الحادّ؟
العرض الرئيسي هو:
ألم شديد في الجزء العلويّ من البطن وأحيانًا يشعر المريض به في منتصف الظهر أيضًا
كما قَد تظهر أعراض أيضًا مثل:
شعور بالتوعُّك في المعِدة وتقيُّؤ
تعرُّق
تسرع ضربات القلب
إذا كان التهاب البنكرياس شديدًا جدًا، قد تحدث للمريض مشاكل أكثر خطورة، مثل:
ضرر في أعضاء أخرى، مثل الرئتين أو الكُلَى
صدمة (انخفاض خطير في ضغط الدَّم)
عدوى البنكرياس
تشكُّلُ كيس مملوء بسائل في البنكرياس (كيسة كاذبة pseudocyst)
كيف يستطيع الأطباء معرفة ما إذا كان لدى الشخص التهاب البنكرياس الحاد؟
يُجري الأطباءُ اختبارات بما فيها:
اختبارات الدم
إذا اشتبه الطبيب في حصيات المرارة، قد يُخضِعُ المريضَ إلى فحوصاتٍ أخرى أيضًا، مثل:
تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالرنين المغناطيسيّ (MRCP) (وهُوَ نوع خاص من التصوير بالرنين المغناطيسي يُمكِّنُ الطبيب من مشاهدة صور للكبد أو المرارة أو قنوات الصفراء أو القناة البنكرياسية)
الموجات فوق الصوتية بالتنظير الداخلي endoscopic ultrasound (نوع خاص من الموجات فوق الصوتية يُستخدم فيه أنبوب طويل يمر عبر الفم ونحو الأمعاء)
كيف يعالج الأطباء التهابَ البنكرياس الحادّ؟
يُعالِجُ الأطباءُ التهاب البنكرياس الخفيف عن طريق:
إقامة المريض في المستشفى لفترةٍ قصيرةٍ
مسكنات الألم
سوائل في الوريد
إذا كان الشخص غير قادر على تحمل الطعام، يُقدم الدعم الغذائي (يحصل على التغذية عن طريق أنبوب يوضع في الوريد أو يمرر عبر الأنف وصولًا إلى المعدة أو الأمعاء)
يُعالج الأطباءُ التهاب البنكرياس الأكثر خطورة عن طريق:
إقامة المريض في المستشفى
الدعم التغذوي
دواء في الوريد لعلاج الألم والشعور بالتوعك
سوائل في الوريد
في بعض الأحيان، أنبوب عبر الأنف إلى المعدة لإخراج السوائل والهواء
أدوية للتقليل من حمض المعدة
الأكسجين أو المنفسة إذا كانت حالة المريض شديدة جدًا
المضادَّات الحيوية لمعالجة أيَّة عدوى
الجراحة لاستئصال جزء من البنكرياس المُصاب أو إجراءات أخرى عند الضرورة، مثل فتح القناة البنكرياسية أو إزالة حصاة مرارية